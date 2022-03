Torhoutse harmonie Rhetorika gaat nieuwe weg en wordt Ambrosia

Net nu de Torhoutse harmonie Rhetorika precies 100 jaar bestaat en dat op zondag 3 april viert, gooit de muziekvereniging van voorzitter Wim Verschelde het roer resoluut om. Rhetorika vervelt tot Ambrosia, een nieuwe naam met een nieuw embleem én een nieuw concept. Er wordt overgeschakeld naar een kleinschalig ensemble met nog slechts vijf instrumentengroepen plus het slagwerk. Uit noodzaak om te overleven.

Gevolg: voortaan geen muzikale optochten meer door de straten, enkel nog zittende concerten. De metamorfose wordt officieel bekendgemaakt tijdens het eeuwfeest van 3 april met om 16 uur in Club de B een korte academische zitting, een concert en een receptie.

“Vanzelfsprekend zijn we er intern al ettelijke maanden mee bezig”, zegt Wim (bijna 60), die in de Putstraat woont. “Onze vzw blijft Rhetorika heten, maar het orkest gaat vanaf nu als Ambrosia door het leven. In de Griekse mythologie is ambrosia het voedsel dat de goden onsterfelijk maakt. Het is ook de naam van een bloem. In Torhout staat het in het vervolg gelijk aan een gezelschap met momenteel 17 muzikanten plus onze dynamische dirigent en beroepsmusicus Robin Verhelst, die aan boord blijft en pal achter de nieuwe wending staat.”

Geen trommelkorps en geen straatoptochten meer

Wim heeft vooraf alle leden van Rhetorika, ooit dé socialistische harmonie, bezocht om hen over de omschakeling te polsen.

“De meesten waren enthousiast, maar enkelen hebben afgehaakt, vooral wat oudere muzikanten”, zegt hij. “Wat ik kan begrijpen, want door de switch verdwijnen de klassieke harmonieactiviteiten met een trommelkorps en optochten. Maar er was weinig keuze: ofwel dit nieuwe project, of anders een stille dood sterven. We zijn een financieel gezonde vereniging, hebben dankzij de stad een repetitielokaaltje in ‘t Centrum in de Beerstraat en beschikken over een droom van een dirigent. Maar niet alles is rozengeur en maneschijn. Ons repetitielokaal is te klein om te groeien en de rekrutering van muzikanten problematisch, vooral door het aanzuigeffect van de orkesten van De Jongelingskring, de grote lokale muziekvereniging waarmee we in een prima verstandhouding leven. Ik zag geen oplossingen en zo heeft het Ambrosia-project geleidelijk vorm gekregen.”

Herboren goesting om er tegenaan te gaan

“Dirigent Robin Verhelst stapt enthousiast mee in het verhaal en staat achter de zogenoemde flexband die we vanaf nu vormen. In een grote harmonie heeft elk instrument zijn eigen partituur, in zo’n flexband is er maar één partituur per instrumentengroep. Met vijf dergelijke groepen plus het slagwerk hebben we dus maar zes verschillende partituren meer nodig, wél allemaal nieuwe. Kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat we aan zes muzikanten genoeg hebben om op te treden. Het zijn er momenteel gelukkig 17, plus Robin. En we hopen natuurlijk nog wat door te groeien.”

Het was kiezen: ofwel dit nieuwe project, ofwel een stille dood sterven

“Ik merk bij de muzikanten die Ambrosia een warm hart toedragen, een herboren goesting om er tegenaan te gaan. Nu moesten ze te dikwijls op de toppen van de tenen staan om onze ‘grote’ harmonie Rhetorika recht te houden. Praktisch gezien betekent de nieuwe wending dat we niet langer de traditionele optochten voor de stad kunnen spelen, zoals de carnavalsstoet en de herdenking van 11 november. We willen wel heel graag blijven concerteren tijdens aperitiefconcerten, bedrijfsopeningen of andere evenementen waar kleinere muziekensembles hun ding kunnen doen. In een zaal, op een kiosk, ergens aan de kust… In principe enkel zittende concerten. Op die manier schrijven we een gloednieuw verhaal voor vzw Rhetorika.”

Nieuw uniform met een strikje als extraatje

Wim, die sinds 2009 voorzitter is, heeft de inspiratie voor de naam Ambrosia gehaaluit de tekst van het bekende liedje Maria, Maria, ik hou van jou dat in Club de B in 1978 heeft uitgebracht.

“Naast een nieuwe naam en een nieuw embleem hebben we ook een nieuw uniform”, zegt Wim. “Met een zwarte broek of rok, een donkerrood hemd en, jawel, een strikje als extraatje. Er zullen op de eerste plaats goed herkenbare, populaire deuntjes gespeeld worden. Uit het lichte genre. Ik kijk ernaar uit.”