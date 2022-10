Torhoutse gemeenteraad wil West-Vlaams ochtendblok op Radio 2 behouden

Raadslid Ine Debruyne (Vooruit), die vanaf Nieuwjaar schepen wordt in opvolging van haar partijgenoot Paul Dieryckx, heeft een motie ingediend voor het behoud van het West-Vlaamse ochtendblok op Radio 2. Ze deed dat tijdens de gemeenteraadszitting van maandagavond.

“Eind augustus maakte de VRT bekend dat er een hervorming van de regionale ochtendblokken op Radio 2 doorgevoerd wordt”, zei ze. “Dat is een beslissing die heel wat West-Vlaamse luisteraars, ook in Torhout, betreuren. Het huidige provinciale ochtendblok is populair en zorgt ervoor dat er regionaal nieuws ’s morgens de huiskamers bereikt. Net die lokale berichtgeving is het specifieke kenmerk van Radio 2 en een belangrijke opdracht voor de openbare omroep.”

Motie aan de VRT en de mediaminister

De motie werd unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd. Ze richt zich in eerst instantie tot de VRT zelf en vraagt om op de beslissing terug te komen om het West-Vlaamse ochtendblok te schrappen. Er wordt bij de VRT op aangedrongen om te blijven inzetten op de nabijheid van de luisteraar. Ook richt de motie zich tot Vlaams minister van Media Benjamin Dalle. Die wordt verzocht om een kader te scheppen waarin de regionale ochtendblokken kunnen blijven bestaan en de lokale verankering van Radio 2 niet verloren gaat.