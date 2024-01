Torhoutse ex-stadswerkleider Charles Casier overleden

Charles Casier, de voormalige Torhoutse stadswerkleider en ereluitenant van de stedelijke brandweer, is op vrijdag 12 januari overleden. Hij was oorspronkelijk uit Wijnendale-Aartrijke afkomstig, heeft jarenlang in Torhout gewoond en was nu goed ingeburgerd in Zedelgem. Hij werd 92 jaar.

Charles, officieel Karel, laat twee kinderen Geert en Gerda na, drie kleinkinderen Tine, Dieter en Dries en zeven achterkleinkinderen. Hij woonde in de Groenestraat in Zedelgem en is op de Torhoutse campus Rembert van het AZ Delta overleden.

Realisatie van Torhoutse wijken en begraafplaats

Charles, geboren in oktober 1931, studeerde in 1948 af aan het Torhoutse tuinbouwinstituut, maar schoolde zich op korte termijn om tot bouwvakker, gespecialiseerd in openbare werken. Eerst verrichtte hij drie jaar, tot 1951, zwaar labeur in de wegenbouw in Wallonië. Na zijn legerdienst werd hij kraanman en ploegbaas bij de wegenbouwfirma Raf De Vriese in Lichtervelde. Hij zou er om en bij de 13 jaar aan de slag blijven.

In 1965 kwam hij als beste uit het examen voor werkleider van de Torhoutse technische dienst en vatte die leidinggevende functie aan. Hij bleef stadswerkleider tot aan zijn pensioen eind 1991. Hij stond bekend als streng, maar het stak op geen uur: hij zette zich hard voor de stad in. Toen hij in 1965 startte, stelde de stedelijke technische dienst weinig of niets voor, maar op het moment dat hij stopte, liet hij een breed uitgebouwde dienst achter. Hij werkte met zijn manschappen mee aan de realisatie van de wijken Don Bosco, De Goede Herder en Torhout-Oost en legde de nieuwe begraafplaats De Warande aan.

Senioren Nablussers, Okra en koor Adveniat

Charles heeft zich ook jarenlang bij de Torhoutse brandweer verdienstelijk gemaakt. Hij klom op tot luitenant en was bij heel wat interventies betrokken. Hij maakte begin jaren zeventig de bouw van de stedelijke brandweerkazerne van nabij mee.

Als ereluitenant was hij nu al vele jaren lid van de Snab’ers, de Senioren Nablussers. Hij ging nog geregeld naar de bijeenkomsten van die vereniging om te kaarten. Ooit heeft hij zich in zijn vrije tijd in Torhout ook ingezet voor de gepensioneerdenbond KBG Centrum (nu Okra). Hij woonde in die periode nog in de Heidestraat in de genoemde stad.

Uitvaart op zaterdag 20 januari in Zedelgem

Na zijn verhuizing naar Zedelgem, werd hij in die gemeente lid van Okra. Hij zong er tevens bij het koor Adveniat en hield van tuinieren.

De uitvaart heeft plaats op zaterdag 20 januari om 10 uur in de Sint-Laurentiuskerk in Zedelgem. Na de crematie wordt zijn urne ondergebracht op de begraafplaats Stiltepark De Warande in Torhout. (Uitvaartzorg De Korenbloem)