Torhoutse Eugeen Van Oyestraat krijgt meer verkeer te slikken

Nu de stadskernvernieuwing af is en het nieuwe circulatieplan in voege, krijgt volgens Eva Maes (N-VA) het eenrichtingsdeel van de Torhoutse Eugeen Van Oyestraat beduidend meer verkeer te slikken. Ze vroeg het stadsbestuur maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad om maatregelen te nemen.

“Door het gewijzigde verkeersplan zoeken de automobilisten hun weg langs andere straten”, aldus Eva. “Onder meer langs het eerste, smalle deel van de Eugeen Van Oyestraat. Wat vroeger een rustige woonstraat was, is nu een drukke, vaste verbindingsweg geworden. Bovendien mogen de fietsers in het eenrichtingsdeel wél in beide richtingen rijden, wat het allemaal nog hectischer en gevaarlijker maakt.”

Snelheidsinformatieborden

“We hebben de toestand al twee keer besproken in het stedelijke Mobiteam”, antwoordde schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V). “De Eugeen van Oyestraat is perfect ingericht als straat voor eenrichtingsverkeer: smal en met wisselende parkeervakken. Fietsen in beide richtingen is inderdaad toegestaan. De buurtbewoners melden dat er meer passage is van auto’s en er heel snel gereden wordt. Daarom hebben we beslist om in eerste instantie metingen te doen met onze snelheidsinformatieborden. Die borden sensibiliseren de bestuurders en de resultaten zullen binnenkort besproken worden in het Mobiteam. Op basis van de metingen kunnen er dan eventueel bijkomende maatregelen genomen worden.”