Torhoutse cultuurraad verjongt fiks: voorzitter van 27 jaar

Nooit eerder heeft de stedelijke cultuurraad zo’n fikse verjongingsoperatie doorgevoerd dan nu. De algemene vergadering van het adviesorgaan kiest resoluut voor de toekomst. Met de 27-jarige Anne-Leen Gevaert als nieuwe voorzitter, de 24-jarige Jitske Debruyne als nieuwe secretaris en de 25-jarige Tim Deparck als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het cultuurcentrum de Brouckere.

In 2017 werd Els Bonte door Eva Stael opgevolgd als voorzitter, maar laatstgenoemde werd begin 2021 schooldirecteur van het Klein Seminarie in Roeselare en kon beide functies niet langer combineren. Dus werd ze de voorbije maanden door ondervoorzitter Paul Warlop ad interim vervangen aan het hoofd van de cultuurraad. Paul blijft overigens ondervoorzitter, nu Anne-Leen Gevaert het voorzitterschap opneemt, maar laat wel zijn voorzitterschap van de deelraad Kunst over aan Ulrich Develter.

Op zoek naar voorzitter voor deelraad Podium

Ook het secretariaatswerk komt in nieuwe handen. Voor die functie wordt de ontslagnemende Marianne Deseintebein opgevolgd door Jitske Debruyne. Voorts vervangt Tim Deparck de overleden Paul De Cloedt als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het cc. Tot slot beëindigt Claudine Balcaen haar taak als bestuurslid Vrije Tijd en Recreatie van de cultuurraad.

Blijven gewoon op post: penningmeester Guido Geers, Jaak Ameel (voorzitter deelraad Verenigingen) en Wouter Verhelst (voorzitter deelraad Erfgoed). Aangezien Anne-Leen Gevaert voorzitter was van de deelraad Podium en nu dus algemene voorzitter wordt, moet er voor die eerste functie nog iemand gezocht worden.

Anne-Leen studeerde hobo aan Lemmensinstituut

Anne-Leen Gevaert komt net als haar voorgangster Eva Stael uit de wereld van de muziek. Eva is al jaren lid van het Houtlands Harmonieorkest en Anne-Leen dirigeert sinds begin 2017 het plaatselijke koor Lamidore. Ze is als master in de muziek afgestudeerd aan het Lemmensinstituut in Leuven met als specialisme hobo. Ze is de dochter van Noël Gevaert (63) en Kathleen Samaey (62) uit de Lessestraat en heeft een oudere broer, Pieter-Jan (30). Ze is oud-leerlinge van het Torhoutse Sint-Jozefsinstituut (college).

Door corona heeft de cultuur serieuze klappen gekregen

Dat hobo het instrument is waarin ze zich specialiseerde, heeft bijzonder veel te maken met de uit Torhout afkomstige, bekende beroepshoboïst Bram Nolf, haar grote voorbeeld en leermeester. Bij hem beëindigde ze in 2012 haar hobo-opleiding aan de plaatselijke Kunstacademie met grootste onderscheiding. Ze besloot van haar hobby haar beroep te maken en trok voor hogere studies naar het Lemmensinstituut in Leuven, waar ze glansrijk haar masterdiploma behaalde.

“In 2007 deed ik bij het Houtlands Jeugd-ensemble mijn eerste orkestervaring op en intussen speel ik al ettelijke jaren hobo in het Houtlands Harmonieorkest”, zegt ze. “Ik verdien ook mijn brood met muziek: ik geef momenteel fulltime les hobo en notenleer aan de Torhoutse Kunstacademie. In mijn schaarse vrije tijd speel ik in twee ensembles uit het Gentse: het houtblaaskwintet Venturi en het rietkwintet Woodwork. En uiteraard ben ik nog altijd dirigent van het gemengde, vierstemmige koor Lamidore. We hebben na een lastige coronaperiode de repetities weer opgestart en plannen een mooi concert in april.”

De culturele sector weer het verdiende elan geven

Anne-Leen, die aangezocht werd om voorzitter van de cultuurraad te worden, werd als enige kandidaat unaniem verkozen. Ze kijkt enthousiast naar haar nieuwe functie uit. “Ik zie dit absoluut zitten”, zegt ze. “Als gevolg van corona heeft de cultuur serieuze klappen gekregen. We moeten zo snel mogelijk de sector weer het elan geven dat hij verdient. Zo ook dienen de verenigingen hun werking te kunnen hervatten.”

Anne-Leen laat momenteel met haar vriend Michiel Haezebrouck (29) een huis bouwen in de Aartrijkestraat. Ze is dus vast van plan om in ‘haar’ Torhout te blijven.

“Wat ben ik blij dat we met dit verjongde team een mooie doorstart met de cultuurraad kunnen maken om er stevig tegenaan te gaan”, zegt cultuurschepen Lieselotte Denolf. “Het driespan vrijwilligers, ambtenaren en politici vind ik heel belangrijk.”