Torhoutse carnavalsstoet geniet van stralende zon: dichte drommen toeschouwers

Stralend weer en dichte drommen toeschouwers. De carnavalsstoet in Torhout is zondagnamiddag een groot succes geworden. Het was niet de mooiste editie van de voorbije jaren, maar een kleurrijk spektakel werd het sowieso wel.

Traditioneel viel de inbreng van Torhoutse groepen karig uit. Naast de carnavalsorden waren alleen de plaatselijke KLJ-groep (met een verwijzing naar Knokke Off) en De Beunboertjes (met een boerentafereel) aanwezig.

Ook buurgemeente Veldegem present

Buurgemeente Veldegem zorgde zowaar voor evenveel inbreng. De Orde van de Stropers uit dat dorp zette Harry Potter in de kijker en Club 8210 Veldegem serveerde een onvervalst Kiekenkot. Plus: Kunst na Arbeid liep met een drumband, muzikanten en majorettes in de stoet.

De oogstrelende praalwagens kwamen van onder meer De Wakkojakko’s uit Brugge, Club 69 uit Knokke-Heist, het Nederlandse KPJ Eede, De Tjoeptjes uit Knokke-Heist en De Lekkerbekken uit Zwankendamme.

Ook burgemeester Kristof Audenaert en de schepenen Hans Blomme, Pieter Billiet en Annick Vanderspurt stapten mee. Zij hadden zich in westernstijl uitgedost. “We zijn blij dat er weer een massa volk is komen opdagen”, glunderden ze. “Mooier weer konden we ons alvast niet dromen.”