Torhoutse brandweerman Thomas doet mee aan Marathon des Sables: “Maar eerst loop ik met drie collega’s honderd kilometer tegen kanker”

Vier Torhoutse brandweermannen vormen samen een team om op 16 maart in Boom de 100 km-run tegen kanker te lopen: Lode Deknock, Yoni Casteleyn, Jachim Coudenys en Thomas Mahieu. Laatstgenoemde gaat ruim een halve maand later een nog veel grotere uitdaging aan. Dan neemt hij deel aan de Marathon des Sables: in zes dagen tijd 250 km lopen door de woestijn in Marokko.

Om aan de 100 km-run te mogen deelnemen, moet het viertal 2.750 euro voor Kom op tegen Kanker inzamelen. “Daarvoor organiseren we op zaterdag 15 februari vanaf 17.30 uur in de parochiezaal van Wijnendale een spaghetti-avond”, zegt Thomas Mahieu. “Volwassenen betalen 18 euro, kinderen van 3 tot en met 12 jaar 13 euro. Brasserie Quatre d’Or uit Oedelem levert de spaghetti gratis, zodat onze winst zeker is. We verkopen ook steunkaarten tegen 10 euro. Als we meer dan 2.750 euro kunnen bijeensprokkelen, zullen we het extra geld aan het Kinderkankerfonds schenken.”

In interventiekleding

Tijdens de 100 km-run tegen kanker zal Thomas (33) uit Wijnendale 40 km lopen, Lode (43) uit de Verdonstraat 30 km, Yoni (30) uit de Molenstraat 20 km en Jachim (40) uit de Olmenstraat 10 km. Het is de bedoeling om de laatste vijf kilometer samen in interventiekleding af te leggen, wat niet te onderschatten valt.

Het brandweerteam werd samengesteld onder impuls van Thomas. Die is zich al een tijdje onder begeleiding van coach Rik Hoste van Running and More aan het voorbereiden op de Marathon des Sables. “Ik moet per week zeker 70 à 80 km trainen en ik wou daar een goed doel aan koppelen”, aldus Thomas. “Zo rees het idee om aan de 100 km-run tegen kanker deel te nemen. Ik kon er Lode, Yoni en Jachim enthousiast voor maken en meteen hadden we onze ploeg voor het evenement in Boom rond. Voor alle duidelijkheid: het geld dat we inzamelen gaat volledig naar Kom op tegen Kanker en niet naar mijn deelname aan Marathon des Sables.”

“De 100 km-run is geen wedstrijd, maar een evenement waarbij de uitdaging en het groepsgevoel centraal staan. Het doel is om het kankeronderzoek een boost te geven. Ik ben blij dat we daaraan met een team van onze Torhoutse brandweer kunnen bijdragen.”

Tijd speelt geen rol

Thomas werkt als timmerman in het atelier van het interieurbedrijf Noc Noc in Zedelgem. Een groot deel van zijn vrije tijd gaat naar de brandweer en naar… hardlopen.

“Ik was op zoek naar een loopuitdaging en ben zo bij de Marathon des Sables uitgekomen. Die speelt zich af in Marokko, waar je de verzengende hitte van de woestijn moet trotseren. De organisatie zorgt enkel voor waterbevoorrading en tenten om in te overnachten. Al de rest moet je zelf voorzien en in je rugzak meedragen. Van kleding tot voeding en een pan om je eten op te warmen. Ik hoop mijn bagage tot 10 kg te kunnen beperken, al zal dat niet eenvoudig zijn. Het evenement heeft plaats van 4 tot 10 april. De eerste drie dagen dien je telkens 35 à 40 km af te leggen, de vierde dag 80 à 90 km, de vijfde dag 42 km (een marathon) en de laatste dag nog een 20-tal km. Ik besef dat het zwaar wordt, maar ik leg mezelf geen druk op. Het traject uitlopen is mijn enige doel. De tijd waarin dat gebeurt, speelt voor mij geen enkele rol.”

Heel graag hardlopen

Thomas is niet de eerste de beste als het op hardlopen aankomt. Het voorbije jaar liep hij liefst 2.925 km. “Ik doe dat gewoon heel graag”, zegt hij. “Aan veel wedstrijden neem ik niet deel. Daar ligt mijn ambitie niet. Ik loop op de eerste plaats voor mijn plezier. Ik heb wel al vier officiële marathons gelopen.”

Hoe hij tijdens de Marathon des Sables in de zandvlakten en -heuvels zijn weg zal vinden? “We krijgen coördinaten aangereikt en dienen op kompas dwars door de woestijn te lopen. Voor de veiligheid geeft een chip onze locatie aan. We zijn dus traceerbaar voor gevallen van nood.”

“Net het avontuurlijke trekt me aan. De start en de aankomst bevinden zich in de Marokkaanse stad Ouarzazate, de toegangspoort tot de Sahara. Ik trek helemaal in mijn eentje naar het evenement. Ik vind niemand die met me mee wil lopen.” (lacht)