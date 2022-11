Torhoutse Beerstraat is knelpunt voor fietsers

In de Torhoutse Beerstraat geldt er algemeen eenrichtingsverkeer, dus ook voor fietsers. Dat betekent dat onder meer de schoolgaande jeugd vanaf de Burg de Beerstraat niet met de fiets in mag. Dat verbod wordt echter lang niet altijd gerespecteerd. Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag kaartte Pieter Billiet (CD&V) de situatie aan.

“Ter hoogte van de soepbar Kroeton is er een heus knelpunt, zeker nu de werkzaamheden in het kader van de stadskernvernieuwing de doorgang van de Burg naar de Markt verhinderen”, aldus Pieter. “Dus moeten de fietsers vanaf de Burg de smalle kerkstraatjes nemen, maar komen ze sowieso toch weer op de Beerstraat uit. Daar dienen ze in de richting van de scholen af te stappen, want de Beerstraat is niet geschikt voor fietsverkeer in beide richtingen. Welke mogelijkheden bestaan er om dit op te lossen? Ideaal zou een tragewegverbinding vanaf het Missiehuis Scheut doorheen het schooldomein kunnen zijn.”

Al enkele scenario’s onderzocht

“Het eerste deel van de Beerstraat is effectief te smal om fietsers in beide richtingen toe te laten in combinatie met gemotoriseerd verkeer”, antwoordde schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V). “Via de kerkstraatjes kunnen de fietsers het bredere deel van de Beerstraat bereiken, maar daar dienen ze vanaf het Heilig Hartplein hun weg te voet voort te zetten. Velen fietsen echter gewoon door, al voert de politie geregeld controles uit.”

“Binnen het stedelijke mobiteam werden enkele scenario’s onderzocht om fietsers in beide richtingen toe te laten in het bredere deel van de Beerstraat tussen het complex ‘t Centrum en de Breidelstraat, maar eenvoudig is dat niet. Er blijven knelpunten bestaan.”

“Een trage verbinding via het Missiehuis Scheut en de school houden we sowieso in ons achterhoofd. Van zodra er zich op dat vlak opportuniteiten aanbieden, zullen we die met beide handen grijpen.”