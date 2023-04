Torhoutse atletiekbaan wordt sneller dan gepland gerenoveerd

Een paar jaar sneller dan gepland wordt de atletiekbaan op het Torhoutse sportstadion Benny Vansteelant gerenoveerd. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond beslist. Dat er plots haast wordt gemaakt, heeft te maken met subsidies van Sport Vlaanderen voor aanvragen die vóór eind juni gebeuren.

De oorspronkelijk 13 millimeter kunststofbedekking van de atletiekbaan is op sommige plaatsen afgesleten tot nog amper 3 millimeter. Dus is een renovatieproject aan de orde. Dat project zou vanwege de hoge kostprijs aanvankelijk pas in de volgende politieke legislatuur uitgevoerd worden, maar dat zou niet verstandig zijn, want net nu komt Sport Vlaanderen met tot 60% subsidies over de brug.

60% subsidies betekent 300.000 euro

In 20 jaar tijd is de atletiekbaan geleidelijk afgesleten. Dat valt echter niet op, omdat niet alleen het absolute toplaagje, maar de volledige kunststoflaag roodgekleurd is. Vorig jaar werd de slijtage echter duidelijk. Als gevolg van een beschadiging in de startzone werd vastgesteld dat de baan daar nog amper 3 millimeter dik was, daar waar de pinnetjes van een spike gemiddeld 6 millimeter zijn.

Recent had de stedelijke sportraad gehoord over de mogelijkheid om Vlaamse toelagen voor de renovatie te krijgen en er meteen bij het College van Burgemeester en Schepenen op aangedrongen om die kans niet door de vingers te laten glippen. De heraanleg van de baan zal algauw 500.000 euro kosten, exclusief btw, en dan is 60% of 300.000 euro subsidie natuurlijk een smak geld.

Het renovatiedossier werd maandag unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd.