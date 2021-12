Torhouts oud-stadhuis en Sint-Pieterskerk krijgen gevelverlichting

Torhout maakt van de stadskernvernieuwing gebruik om de eigen netwerken voor muziek en (kerst)verlichting in de binnenstad te vernieuwen. Er worden ook extra leidingen aangebracht voor het plaatsen van camerabewaking. Voorts krijgen het oud-stadhuis (Vrijetijdshuis) en de Sint-Pieterskerk eigentijdse en duurzame gevelverlichting.

De gemeenteraad gaf maandagavond groen ‘licht’ voor de twee dossiers. De prijs voor de nieuwe leidingen voor muziek, data en kerstverlichting wordt op 95.000 euro geraamd, de kost voor de gevelverlichting van de twee genoemde gebouwen op 83.000 euro.

Wachtbuizen aanbrengen voor eventuele camera’s

“We willen tijdens de stadskernvernieuwing de gevelleidingen in de binnenstad wegwerken en vervangen door ondergrondse aansluitingen”, verduidelijkte schepen van Openbare Werken Hans Blomme (CD&V). “De bestaande muziekinstallatie wordt uitgebreid en als kers op de taart voorzien we mooie verlichting voor het oud-stadhuis en de kerk.”

De gevelbevestigingen voor de kerstverlichting en de muziekinstallatie zullen veel minder zichtbaar worden. En de muziekinstallatie kan zó afgestemd worden dat ze niet in de hele binnenstad hoeft aan te liggen, maar enkel in dat specifieke gebied waar er een evenement plaatsheeft.

Voor mogelijke toekomstige camerabewaking worden er wachtbuizen aangebracht. Later kan daar dan glasvezel in getrokken worden en kunnen er op bepaalde plaatsen camera’s in functie van veiligheid en sociale controle opduiken.

Verlichting oud-stadhuis zal in kleur kunnen variëren

“Op en om de Markt staan er twee mooie monumentale gebouwen”, zei schepen Blomme. “De Sint-Pieterskerk en het oud-stadhuis. Aanvullend op het openbaar verlichtingsnet zullen de gevel en de ramen van beide gebouwen verlicht worden met energiezuinige spots. We willen die verlichting vanop afstand kunnen aansturen. We voorzien een combinatie van grondspots en gevelarmaturen. Afhankelijk van de evenementen en de tijd van het jaar zullen we de verlichting van het oud-stadhuis kunnen laten variëren. Hiervoor zal de installatie een kleurenpalet bieden van groen, rood, blauw en warm wit licht. Zo brengen we ’s avonds extra sfeer in de stadskern.”