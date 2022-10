Torhouts Klimaatactieplan moet klaar zijn tegen januari

Tijdens de zitting van de Torhoutse gemeenteraad vroeg Bavo Parmentier (Groen) wanneer het stedelijke Klimaatactieplan klaar zou zijn. Dat plan zou normaal gezien in oktober aan de raad voorgelegd worden, zei hij. Schepen van Leefmilieu Elsie Desmet (CD&V) antwoordde dat het januari 2023 zal zijn.

“Een jaar geleden vroegen we met Groen om een stedelijke klimaatraad met verschillende partners op te richten”, aldus Bavo. “Dat voorstel vond geen gehoor. De stad koos ervoor om te werken met de stedelijke milieuraad in combinatie met het organiseren van klimaatateliers. Het Klimaatactieplan zou er tegen oktober 2022 zijn, zo werd beloofd, maar dat is niet het geval. Hoe ver staat het ermee en wanneer mogen we het verwachten ?”

Klimaatatelier op donderdag 23 februari

“We hebben geenszins stilgezeten”, reageerde schepen Desmet. “Er is hard gewerkt om het Klimaatactieplan klaar te stomen. We hebben het Burgemeestersconvenant 2030 ondertekend, wat wil zeggen dat de WVI samen met de negen deelnemende gemeenten Beernem, Blankenberge, Damme, Oostkamp, Zuienkerke, Zedelgem, Knokke-Heist, Jabbeke en Torhout een actieplan opmaakt op basis van onze input en die van alle betrokkenen. Dat Klimaatactieplan wordt nu verder verfijnd door de WVI en zit in de afwerkingsfase. Het voorleggen aan de gemeenteraad is voorzien in januari 2023. De WVI zal daarna alles in juni 2023 bij Europa indienen.”

“Momenteel loopt de opmaak van een brochure waarin we het Klimaatactieplan zo concreet en duidelijk mogelijk voorstellen aan de Torhoutenaar. Die brochure zou afgewerkt moeten zijn eind 2022. Per jaar zullen we minstens één klimaatatelier organiseren dat we openstellen voor de hele bevolking. Iedereen die zin heeft om mee te denken over het uitrollen van ons Klimaatactieplan is meer dan welkom. Het eerste klimaatatelier met uitleg over het Klimaatactieplan heeft plaats op donderdag 23 februari.”