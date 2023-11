Torhouts kerkenbeleidsplan goedgekeurd: van vijf naar drie kerken

Maandagavond heeft de Torhoutse gemeenteraad het kerkenbeleidsplan goedgekeurd, dat samen met het centraal kerkbestuur werd opgesteld. Cruciaal in het plan is de toekomst van de vijf Torhoutse kerkgebouwen. Grosso mode komt het erop neer dat Torhout voor de katholieke erediensten van vijf naar nog slechts drie kerken zal evolueren.

Concreet zullen de kerken van Don Bosco en Sint-Henricus liturgisch weinig of geen rol meer spelen, behalve eventueel in hun zijkapellen. De kerken van Sint-Pieters, Sint-Jozef Arbeider en Sint-Jozef Wijnendale daarentegen zullen voor de kerkdiensten behouden blijven.

Visie inzake herbestemming

“In het kerkenbeleidsplan wordt er voor elk van de vijf gebouwen vooreerst een beschrijving gegeven van hun cultuurhistorische waarde, hun architecturale mogelijkheden en hun bouwfysische toestand”, aldus schepen van Erediensten Lieselotte Denolf (CD&V). “Verder wordt elke kerk gesitueerd in haar ruimtelijke omgeving en wordt er beschreven waarvoor ze momenteel specifiek gebruikt wordt. Tot slot wordt er een visie gegeven over de toekomstige functie en de mogelijkheden inzake nevenbestemming of herbestemming.”

Eerder rapport schetste al toekomstbeeld

In een eerder opgemaakt rapport werd er al bekeken hoe enkel de zijkapellen van de kerken van Don Bosco en Sint-Henricus nog een rol kunnen spelen in functie van gebed. De kerkgebouwen zelf zouden dan herbestemd worden voor andere, niet-liturgische activiteiten die een meerwaarde bieden voor de lokale leefgemeenschap.

Voorts is het de bedoeling om de decanale Sint-Pieterskerk te versterken als centrale kerk voor erediensten. De kerken van Sint-Jozef Arbeider en Wijnendale blijven eveneens gewoon als bidhuis bestaan.