Torhouts jeugdhuis De Troubadour krijgt fors meer stadssteun

Precies een jaar geleden ging de stad een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aan met het jeugdhuis De Troubadour. Raadslid Bavo Parmentier (Groen) wou weten of er intussen bijsturingen nodig zijn en of er een evaluatie van het zogenoemde convenant heeft plaatsgehad. Schepen van Jeugd Lieselotte Denolf antwoordde positief: het jeugdhuis krijgt fors meer stadssteun.

“Hoe zijn de ervaringen na een jaar?” vroeg Bavo zich af. “Werd de samenwerkingsovereenkomst samen met het jeugdhuis geëvalueerd? En volstaat de 75 euro extra per maand om de huur van het café in de Zuidstraat te ondersteunen?”

Stad betaalt 75 % van de huurprijs van het café

Schepen van Jeugd Lieselotte Denolf (CD&V) had goed nieuws voor De Troubadour. “We vinden het opportuun om de steun vanwege de stad serieus op te trekken en zo de vrijwilligers van het jeugdhuis meer ademruimte te geven”, zei ze. “Vooreerst zullen we het verzekeringsdossier van het pand in de Zuidstraat overnemen om het jeugdhuis kosten en rompslomp te besparen. Ten tweede zijn we bereid om de huursubsidie op te trekken tot 75% van de huurprijs. Dat komt neer op een fikse verhoging van de huidige 475 euro per maand naar ruim 870 euro per maand. Die laatste maatregel werd intussen goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen en zal in april aan de gemeenteraad voorgelegd worden.”