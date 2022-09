Torhouts festival Roest verhuist naar parking Flandria Ranch

Het Torhoutse festival Roest Open Air had al twee keer plaats op het voormalige recyclagepark aan de Guido Gezellelaan, eerst met maximum 500 en daarna met een limiet van 750 aanwezigen. Maar Roest groeit en dus wordt er voor de derde editie op zaterdag 17 september verhuisd naar een nieuwe locatie: de parking van de Flandria Ranch aan de Ieperse Heerweg.

Meteen wordt het toegelaten aantal festivalgangers opgetrokken tot 1.000, maar opgepast: zowat alle kaartjes zijn de deur uit. Er resten er maar heel weinig meer. De helft van de tickets was trouwens al in het eerste halfuur van de kaartenverkoop aan de man of vrouw gebracht. “Het liep inderdaad storm en daar waren we blij om”, zegt Matijs Gevaert. Hij is een van de vier jonge organisatoren, samen met Lowie Trio, Arne Carbonez en Mando Verplancke. “Dat we verhuisd zijn, heeft met meer ruimte te maken en de mogelijkheid om in de toekomst eventueel nog uit te breiden. Maar ook met de goede bereikbaarheid en de weinig omwonenden. Aan de Guido Gezellelaan staan veel meer huizen en niet iedereen is even grote fan van muziek in de latere uren.” (lacht).

Internationaal geprezen Britse dj REES als topact

“We waren op zoek naar een locatie met opnieuw een oude, industriële look en die hebben we op de betonnen parking van de Flandria Ranch gevonden”, vult Lowie Trio aan. “De dj’s spelen op zaterdag 17 september vanaf 14 uur in de namiddag tot 2 uur ’s nachts. Dat betekent twaalf uur aan een stuk disco house in een niet te evenaren kader. We zijn er trots op dat we voor het eerst een internationale dj hebben kunnen strikken, met name REES uit Engeland. Hij is een groot talent. Het wordt zijn eerste passage in ons land. Voorts bestaat de line-up uit WLC, Thang, Nico Juice, Ike en Walt, Kenny Montana, Artamus (onze Matijs Gevaert) en mezelf.”

Roest mikt niet enkel op goede muziek, maar ook op een aangename sfeer. “We zorgen voor een passend decor”, zegt Arne Carbonez. “Daaraan zijn we al enkele dagen aan het bouwen. Dat we in korte tijd van 500 naar 1.000 aanwezigen zijn gegroeid, doet ons plezier. Het moet zijn dat onze bezoekers graag afkomen.”

Culinaire hoogstandjes met lekkere pizza

Uiteraard wordt er voor wat catering gezorgd met voor de hongerige magen lekkere pizza’s en nog wat andere culinaire hoogstandjes. Plus een cocktailbar met tal van verrassende drankjes.

Tijdens het festival geldt er eenrichtingsverkeer in de nabije Meibosstraat in de richting van de Vredelaan. “Veel parking hebben we niet nodig, want de meesten komen met de fiets naar ons festival”, zegt Lowie Trio. “Opgepast: we laten enkel festivalgangers vanaf 18 jaar toe, niet jonger.” (JS)