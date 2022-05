Torhouts duo speelt hoofdrol in bouw centraal politiecomplex Kouter

Toegegeven, het is wat kort door de bocht, maar twee Torhoutenaren spelen de hoofdrol in de bouw van het nieuwe centrale politiecomplex van de zone Kouter in de Ambachtstraat. Pietter Lansens (36) heeft het concept bedacht en de plannen getekend en Laurens Verlinde (37) coördineert de uitvoering. Pietter is architect-vennoot bij het Antwerpse architectuurbureau Meta en Laurens directeur der werken bij de Zeebrugse aannemer Artes Depret.

Pietter mag dan opgegroeid zijn in de Torhoutse Korenbloemstraat, hij woont niet langer in de stad van zijn jeugd. Laurens daarentegen wel. Ook hij had jarenlang zijn thuis in de Korenbloemstraat (jawel!), maar hij is intussen naar de Heidestraat verhuisd.

Beslissing tot nieuwbouw viel eind mei 2019

De realisatie van het omvangrijke politiegebouw, waarin de twee ‘thuisspelers’ een prominente rol vervullen, zou tegen eind 2023 af moeten zijn, zodat vanaf 2024 een kleine 100 medewerkers van de politiezone Kouter er hun intrek kunnen nemen. Nu zit het personeel van de zone, van de korpsleiding tot de administratieve krachten en de wijkinspecteurs, verspreid over zeven gebouwen in de vijf betrokken gemeenten Torhout, Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Dat komt de samenhang en communicatie uiteraard niet ten goede en dus rees het idee om voor een centraal politiecomplex te kiezen.

“Met mijn roots in Torhout ben ik blij dat ik het project mag behartigen. Het voelt aan als op je eigen grond bouwen”

In september 2018 werd beslist om voor 1,8 miljoen euro twee Fluvius-gebouwen aan de Ambachtstraat te kopen en na heel wat voorafgaand onderzoek besloot het politiecollege eind mei 2019 om die panden te laten slopen en resoluut voor een nieuwbouw te gaan. Eind december 2019 kreeg het architectuurbureau Meta de ontwerpopdracht toegewezen en in september 2021 bleek aannemer Artes Depret de offerte met de laagste prijs te hebben ingediend: 8,14 miljoen euro, btw inbegrepen. Dat aannemersbedrijf behartigt nu de totale realisatie, van de eerste spadesteek tot het laatste likje verf.

Beiden opgegroeid in de Korenbloemstraat

“Na mijn studies als industrieel ingenieur bouwkunde ben ik in 2006 als projectingenieur bij Artes Depret gestart”, zegt Laurens Verlinde. “Ik groeide door naar projectleider en -manager en sinds 2019 ben ik directeur der werken. Dat betekent dat ik optreed als eindverantwoordelijke van het project en vanuit onze hoofdzetel in Zeebrugge de werkzaamheden opvolg. Op de locatie van de bouw is de dagelijkse leiding in handen van een project- en werfleider. Het doel is om in het najaar van 2023 de nieuwbouw te kunnen opleveren. De uitdagingen in dit dossier situeren zich op het vlak van de uitvoering van wanden in zichtbeton, de toepassing van hernieuwbare energie, de specifieke details van de betonnen gevelelementen en de eisen rond in- en uitbraak.”

Het doet Laurens uiteraard plezier om met een project in zijn eigen Torhout bezig te zijn en te mogen samenwerken met zijn ex-stadsgenoot Pietter Lansens van het architectuurbureau Meta uit Antwerpen. Beiden zijn als quasi leeftijdsgenoten in de landelijke Korenbloemstraat opgegroeid.

Gebouw in trapvorm zoals ooit in Babylon

“Tijdens het ontwerpproces heb ik vanuit Meta heel nauw met de politie samengewerkt”, zegt Pietter. “Zo hebben we de garantie dat de nieuwbouw functioneel is én op maat van de politiezone. Met mijn roots in Torhout ben ik blij dat ik het project mag behartigen. Het voelt aan als op je eigen grond te mogen bouwen.”

Zo zal het nieuwe politiecomplex aan de Ambachtstraat er tegen eind 2023 uitzien. Dank aan Meta voor de afbeelding. © JS

Pietter heeft een gestapeld pand ontworpen, net als een gigantische trap met drie treden. Op de gelijkvloerse verdieping bevinden zich de publiek toegankelijke ruimten: het onthaal, de wijkdienst, de verhoorlokalen en logischerwijze de voertuigentoegang. Op de eerste verdieping tref je de kantoren van de politiemedewerkers, de eetruimte en de zogenoemde ‘crisisroom’ voor de diverse hulpdiensten. Op de tweede en dus hoogste verdieping hebben de korpsleiding en de ondersteunende diensten hun stek. De trapvorm biedt mogelijkheden voor ruime dakterrassen, groendaken en buiten het gezichtsveld zonnepanelen. Het gebruik van geothermische waterpompen in combinatie met betonkernactivering resulteert in een duurzaam thermisch concept zonder aan comfort te moeten inboeten. In de winter wordt de warmte uit de grond gehaald en in de zomer de koelte. Voorts is er voor onderhoudsvriendelijkheid gekozen.

“De trapvorm is een knipoog naar de hangende tuinen van Babylon, een van de zeven wereldwonderen van vele eeuwen geleden”, zegt Pietter. “Toch was het niet ons doel om een wereldwonder te creëren. We wilden functionaliteit en duurzaamheid.”