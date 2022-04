Torhoutenaar Vincent Verhoegstraete doet stuntwerk op onewheel in Zeppos-film

Zijn gezicht krijgt de bioscoopbezoeker niet te zien, zijn lichaam wel. Ongemerkt maakt Torhoutenaar Vincent Verhoegstraete zijn verschijning in de nieuwe Vlaamse film ‘Zeppos – Het Mercatorspoor’. De in juni 40-jarige Vincent, alias Vinie Vizzle, doet voor de film de stunts van het hoofdpersonage op de onewheel: in totaal acht shots, opgenomen in twaalf uur.

Een onewheel is een relatief nieuw, oplaadbaar elektrisch vervoermiddel, waarvan de aandrijving verwerkt zit in het enige wiel. Het besturen gebeurt op basis van lichaamsbewegingen. “Die zijn een mix van wat je gebruikt bij het skaten, het snowboarden en het surfen”, aldus Vincent. “Je geeft gas en remt af via je houding. Er gewoon mee rijden, is relatief gemakkelijk. Er stunts mee uitvoeren, is daarentegen niet evident.”

Nederlands stuntteam vond niemand behalve Vincent

Het scenario voor ‘Zeppos – Het Mercatorspoor’ werd geschreven door Wouter Van Haver, geïnspireerd op het personage Kapitein Zeppos uit het gelijknamige jeugdfeuilleton van Louis De Groof. Die tv-serie uit de tweede helft van de jaren 1960 viel vooral op door het gebruik van de Amphicar, een amfibie-auto die kon rijden én varen. Wijlen hoofdrolspeler Senne Rouffaer zat aan het stuur.

“De jonge regisseur Douglas Boswell heeft zich voor ‘Zeppos – Het Mercatorspoor’ weliswaar op de figuur van Kapitein Zeppos gebaseerd, maar voor de rest is het een apart, eigentijds avonturenverhaal geworden”, zegt Vincent Verhoegstraete. “Met de 25-jarige acteur Nathan Naenen die het jonge hoofdpersonage vertolkt dat zich op een onewheel verplaatst. Toen het Nederlandse stuntteam van de film niemand vond om trucs op een onewheel uit te halen, werd ik gecontacteerd via de gespecialiseerde winkel Electric Lifestyle in Antwerpen, waarmee ik voor mijn YouTube-video’s op onder meer de onewheel samenwerk.”

Vincent mocht eind maart naar filmpremière in Antwerpen

De regisseur en hoofdrolspeler van de film kwamen bij Vincent langs om te kijken welke kunsten hij zoal kon uithalen en of hij qua lichaamsbouw met Nathan Naenen overeenkwam. En zie: de deal was snel beklonken. “Vorige zomer ben ik anderhalve dag naar Gent en Antwerpen moeten gaan om alle onewheelshots voor de film op te nemen”, vervolgt Vincent. “Een hele belevenis. Waar het gezicht van Nathan niet op het scherm te zien is en hij straffe toeren op de onewheel uithaalt, ben ik het die aan het werk ben. Acht shots in totaal. Ik werd eind maart naar de première van de film in Antwerpen uitgenodigd, wat me plezier heeft gedaan. Ik vond het een hele eer.”

Vincent mag dan tot zijn 20ste in Torhout zijn opgegroeid, waar hij met zijn ouders en zus Ulrike (41) in de Rupelstraat heeft gewoond, hij is totaal niet honkvast. Hij trekt veel liever de wijde wereld in. Hij bekwaamde zich vanaf zijn 13 jaar in het skateboarden, ging als jonge kerel maandenlang snowboarden in het Franse Les Arcs en het Oostenrijkse Mayrhofen, deed aan windsurfen en noem maar op. Hij is gepassioneerd door avontuur en alles wat met skaten verband houdt. “Het is een levensstijl”, zegt hij. “One life, dus moeten we ervan genieten.”

Privévoorstelling in Cinema De Keizer in Lichtervelde

Momenteel woont Vincent voor eventjes in Langemark, maar in november verhuist hij alweer. “Ik kan nergens lang blijven. Bijna elk jaar woon ik elders. Met mijn vriendin Ellen Vanderhaeghe (36) ben ik soms wekenlang op pad met onze tot motorhome omgebouwde bus. Hoe ik aan de kost kom? Door met Ellen filmpjes te maken voor ons eigen YouTube-kanaal en vooral door mijn eigen zaakje Make More Vids te runnen. Daarmee maak ik eigentijdse bedrijfsfilms en geef workshops als videocoach.”

Aangezien Vincent veel op pad is, had hij de film ‘Zeppos – Het Mercatorspoor’ nog niet samen met zijn naaste familie kunnen bekijken. En dus regelde zus Ulrike zondagnamiddag een extra voorstelling in de gezellige Cinema De Keizer in Lichtervelde, die bereidwillig de film nog eens privé draaide voor… zeven mensen: Vincent en zijn zus Ulrike Verhoegstraete, hun moeder Martine Vandewalle (vader Geert Verhoegstraete is helaas overleden), Martines partner Kléber Jonckheere (jarenlang uitbater van het Torhoutse café Heidelberg), Ulrikes partner Nico Dieryckx en Vincents nichtjes Nore Dieryckx en Bo Quackelbeen.

Tussendoor kon Vincent zijn onewheel even demonstreren. “Die van mij weegt 12 kilogram”, zegt hij. “Helemaal opgeladen, kun je er zo’n 30 kilometer mee rijden. Ik gebruik hem veel voor mijn verplaatsingen.”