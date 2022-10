Torhoutenaar Peter Verplancke aan de beterhand na hersenbloeding

Na zijn hersenbloeding van enkele dagen geleden is Torhoutenaar Peter Verplancke (55), pr-verantwoordelijke van voetbalclub KM Torhout en secretaris van vzw De Nacht, aan de beterhand. Hij bevindt zich niet langer in comateuze toestand, maar is bij bewustzijn. Er wacht hem uiteraard nog een lange revalidatie.

Na een racletteavond van de businessclub KM 15 van voetbalvereniging KM Torhout was Peter met enkele vrienden afgezakt naar een café in de Oostendestraat. Daar verloor hij plots het bewustzijn en werd in allerijl naar het ziekenhuis AZ Delta gebracht, eerst in Torhout en vervolgens in Roeselare. Hij werd er geopereerd en een tijdlang in coma gehouden. Gelukkig is hij uit die diepe slaap ontwaakt en herkent zijn naaste familie.

Actief in De Nacht, KM Torhout en VK Eendracht

Peter, die destijds als magazijnier en bediende bij Silobouw Patrick Decock in Torhout heeft gewerkt, is al ruim tien jaar invalide. Dat verhindert hem echter niet om in sportkringen een pak vrijwilligerswerk te verrichten. Vooreerst is hij secretaris van vzw De Nacht, die de bekende loop- en wandelhappening Nacht van Vlaanderen organiseert. Hij ontfermt zich over de inschrijvingen voor het evenement en behartigt de communicatie. Voorts is hij bestuurslid, persverantwoordelijke en stadionomroeper van voetbalclub KM Torhout. Ook maakt hij deel uit van het bestuur van amateurvoetbalclub VK Eendracht en organiseert met die vereniging het jaarlijkse voetbaltornooi Memorial Georges Verplancke, dat hij coördineert.

Iedereen hoopt uiteraard op een spoedig herstel. Maar het zal sowieso tijd vergen om er weer helemaal bovenop te komen.