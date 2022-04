Torhoutenaar Egon Gevaert (20) in finale student-ondernemer 2022

Torhoutenaar Egon Gevaert is na twee voorronden doorgestoten naar de finale van Gentrepreneur, de wedstrijd waarin uit de universiteit en de hogescholen van Gent dé student-ondernemer van 2022 verkozen wordt. Hij studeert informatica aan de UGent, wordt pas half mei 20 jaar, maar leidt nu al twee succesvolle bedrijven: enerzijds Zoomers en anderzijds Storything met, jawel, drie fulltime medewerkers in dienst.

Noem Egon dus gerust van een heel speciaal kaliber. Hij is de zoon van Peter Gevaert (51) en Roos Andries (50) uit de Warandestraat en heeft een broer Tristan (18).

Egons Storything heeft al drie mensen in dienst

Egon is van jongs af gepassioneerd door alles wat informatica betreft. Toen hij een jaar of vijf was, vroeg hij de Sint om een computer en kreeg van de heilige man een oud bakje met simpele versies van Word en Excel. Egon maakte zijn eerste eenvoudige website in het vierde leerjaar van basisschool Driekoningen. Ook in zijn secundaire studies aan de Torhoutse Middenschool Sint-Rembert en het college (Sint-Jozefsinstituut) bleef hij in de ban van de digitale wereld. In het eerste jaar middelbaar ontwikkelde hij zijn eerste sites via codetaal.

Of ik kans maak? Dat hoop ik natuurlijk. Ik ben blijkbaar de jongste van de negen kandidaten. Ik kan 1.000 euro en de wisselbeker winnen

Dat leidde enkele jaren geleden tot de opstart als student-ondernemer van zijn eigen bedrijf Storything, dat zich focust op de ontwikkeling van websites voor bedrijven, scholen, evenementen en noem maar op. De opdrachten lopen momenteel zó vlot binnen en de klantentevredenheid is zó groot, dat Egon intussen drie fulltime medewerkers in dienst heeft: een vaste kracht en twee zogenoemde flexi-jobs.

Ook Zoomers samen met drie collega-ondernemers

En daar houdt zijn ondernemerschap niet op. Vorig jaar stond hij mee aan de wieg van Zoomers, het eerste bedrijf in België dat volledig digitaal werd opgericht. Met een collectief van freelancers en studenten probeert de onderneming voor haar klanten de zogenoemde Generatie Z te bereiken. Egon runt Zoomers samen met de ervaren Bruggeling Vincent Vanderbeck, CEO van Hangar K in Kortrijk, en twee dynamische jongeren: Anjo Wychuyse uit Kortrijk en Jotte Mallisse uit Marke. Gen Z is de generatie van wie jonger dan 26 is. Nogal wat bedrijven hebben het lastig om campagnes te ontwikkelen die via sociale media zoals TikTok en Instagram op die leeftijd gericht zijn en daar wil Zoomers aan verhelpen. Als Zoomers een opdracht binnenkrijgt voor grafisch ontwerp, webdesign, videofilm en/of marketing gericht op de Gen Z, doet het bedrijf een beroep op een poule van studenten en freelancers onder de 26 jaar, dus zélf Gen Z’ers.

Publiek en jury kiezen de laureaat

“Uiteraard ben ik heel blij dat ik tot de negen finalisten van Gentrepreneur behoor”, aldus de bescheiden Egon. “We hebben met telkens drie studenten van respectievelijk Arteveldehogeschool, HOGENT en mijn eigen UGent beide voorronden overleefd. De liveshow om de laureaat aan te duiden, heeft plaats op dinsdag 10 mei om 19.30 uur in de Handelsbeurs van Gent. Het publiek en de vakjury kiezen er de student-ondernemer 2022. Of ik kans maak? Dat hoop ik natuurlijk. Ik ben blijkbaar de jongste van de negen kandidaten. Ik kan 1.000 euro en de wisselbeker winnen. Maar het is mij vooral om de eer te doen.”