Torhout zoekt bestemming voor herenhuis ‘s Gravenwinkel

Een jaar geleden, eind november 2020, heeft Torhout het mooie domein ‘s Gravenwinkel aan de Fraeysstraat gekocht. Er werd voor de grafelijke verblijfplaats in het hart van de stad 850.000 euro betaald. Sinds april is de tuin voor het publiek opengesteld, maar nu zoekt het stadsbestuur een bestemming voor het grote, deels beschermde herenhuis op het domein van bijna 4.000 vierkante meter.

“We gaan op zoek naar een invulling voor het leegstaande huis”, aldus schepen van Stadsplanning Lieselotte Denolf (CD&V) tijdens de zitting van de gemeenteraad maandagavond. “We zoeken een investeerder die het pand in erfpacht neemt, de renovatie bekostigt en het herenhuis nieuw leven inblaast door er een gepaste functie aan te geven.”

70.000 euro voor herbestemmingsonderzoek voorzien

De stad trekt een kleine 70.000 euro uit voor een studieopdracht in het kader van het herbestemmingsonderzoek en de zogenoemde ‘vermarkting’ van de villa ‘s Gravenwinkel. Voor het opmaken van het bestek werden de richtlijnen van het Agentschap Onroerend Erfgoed gevolgd, waardoor de studie in aanmerking komt voor subsidies door dat agentschap.

“Aangezien de tuin en een deel van het gebouw beschermd zijn als monument, zijn we eerst met Onroerend Erfgoed in gesprek gegaan”, vervolgde schepen Denolf. “De ervaring leert dat het niet eenvoudig is om zomaar een investeerder te vinden voor een dergelijk pand. Er zijn namelijk heel wat randvoorwaarden en onzekerheden. Vandaar de keuze voor een degelijk vooronderzoek om kandidaat-investeerders aan te trekken. Om het geheel professioneel aan te pakken, starten we het herbestemmingsonderzoek op en zoeken een studiebureau dat gespecialiseerd is in dergelijke zaken.”

Bouwtechnische mogelijkheden onderzoeken

Het bureau zal het komende voorjaar aangesteld worden en moet eerst een bouwhistorisch onderzoek van het pand uitvoeren. Op die manier wordt duidelijk welke mogelijkheden er bouwtechnisch zijn. Aan de hand daarvan wordt een aantal ontwikkelingsscenario’s voor nieuwe bestemmingen uitgewerkt.

“Zo kan een kandidaat-ondernemer op basis van een stevig onderbouwd dossier de keuze maken om het pand op een duurzame wijze te restaureren en er een nieuwe functie aan te geven”, zei Lieselotte Denolf. “Het uiteindelijke doel is een erfpachthouder te vinden die het herenhuis een nieuwe functie geeft met een maatschappelijke meerwaarde.”

De linkerhelft van de grote villa werd samen met de tuin beschermd, de jongere rechterhelft is dat niet. Ook het losstaande bijgebouwtje met garage geniet geen bescherming en mag dus in principe verdwijnen. Er is veel ruimte in het huis, met onder meer een resem slaapkamers. Het gebouw bevindt zich helaas in een allesbehalve goede staat. Restaureren zal een pak geld kosten.

N-VA en Koen Sap niet te spreken over dure studie

N-VA was niet te spreken over de dure studie. “De subsidies die u hoopt te krijgen, zijn begrensd tot 20.000 euro”, verwoordde Eva Maes het ongenoegen van haar partij. “Dat ligt ver beneden de 70.000 euro die u voor het onderzoek voorziet. De site langs de ‘s Gravenwinkelstraat is uiteraard mooi en was een opportuniteit om te kopen, maar als je iets koopt zonder vooraf te weten wat ermee gedaan, dan is dat toch heel raar. De tand des tijds heeft het gebouw serieus aangetast, plus: het is beschermd, met heel wat beperkingen tot gevolg. De stad koopt en bouwt erop los, alsof de bomen tot aan de hemel groeien. Bezint eer ge begint en denk na over waar de burger in coronatijden het meest nood aan heeft. Wij zullen dit agendapunt afkeuren.”

Ook onafhankelijk raadslid Koen Sap stemde tegen. “We gaan met de stad tienduizenden euro’s verkwisten aan een onderzoek met mogelijk een totaal nutteloos resultaat”, zei hij. “En met maximum maar 20.000 euro subsidie.”

Bertrand Vander Donckt (Groen) was milder. Hij vindt het prima dat de stad zich in deze ingewikkelde kwestie degelijk laat begeleiden, zei hij. Groen keurde het punt dan ook goed.

Schepen Denolf verduidelijkte nog dat er twéémaal 20.000 euro subsidies van Onroerend Erfgoed mogelijk zijn, waardoor er ‘maar’ 30.000 euro inbreng vanwege de stad meer overblijft.