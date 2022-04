Torhout zit niet te wachten op een fusieoperatie

Mogelijke fusies van gemeenten zijn actueel, maar het Torhoutse stadsbestuur zit er niet op te wachten. “We nemen op dat vlak weliswaar een open houding aan, maar zijn niet van plan om zelf initiatieven in die zin op te starten”, zei burgemeester Kristof Audenaert (CD&V) maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad.

Het punt werd ter sprake gebracht door oppositielid Eva Maes (N-VA). “Vorige week lazen we in de media over een eventuele fusie tussen de gemeenten Beernem, Oostkamp en Zedelgem”, zei ze. “En straks blijken Wingene en Ruiselede effectief te zullen samengaan. Hoe kijkt Torhout tegen zoiets aan?”

Wel open houding aannemen en niet bij voorbaat neen zeggen

“Sowieso willen we blijven uitgaan van onze eigen sterkte”, antwoordde de burgemeester. “Ik heb totaal niet het gevoel dat onze bevolking op een fusie met andere gemeenten zit te wachten. En al zeker niet als het enkel om de financiële voordelen van een groter geheel zou gaan. Toch nemen we een open houding aan, want je weet nooit wat er gebeurt. We zeggen dus niet bij voorbaat radicaal neen tegen een fusieoperatie. Maar nu is zoiets geenszins aan de orde.”

De grootste Belgische fusiegolf dateert intussen al van januari 1977. Op dat moment bleef Torhout quasi onveranderd qua oppervlakte. Alleen het grootste deel van de parochie Wijnendale werd naar de stad overgeheveld.