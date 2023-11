Torhout wordt strenger voor verwaarloosde panden

Torhout maakt zijn beleid strenger naar verwaarloosde panden toe. De gemeenteraad heeft daarvoor maandagavond het zogenoemde ‘reglement op leegstand en verwaarlozing’, dat uit 2019 dateert, aangescherpt. “De regels bleken op het vlak van verwaarlozing onvoldoende streng te zijn”, aldus schepen van Woonbeleid Ine Debruyne (Vooruit).

Het bestaande reglement werd samen met De Woonwinkel geëvalueerd en in de praktijk blijkt dat heel wat ogenschijnlijk verwaarloosde panden in het technisch verslag onvoldoende minpunten scoren om als verwaarloosd beschouwd te worden. “Tot nu toe lag de grens op 15 minpunten”, zegt de schepen. “Voortaan zal een pand al vanaf 9 minpunten in twee verschillende categorieën als verwaarloosd bestempeld worden. Dan gaat het over daken, het gevelvlak, gevelelementen, het buitenschrijnwerk en vanaf nu ook onder andere de voortuin.”

Zes maanden de tijd om in regel te zijn

Na de vaststelling van verwaarlozing krijgt de eigenaar zes maanden de tijd om de toestand in orde te brengen en in regel te zijn. Ine Debruyne: “Hij of zij wordt aangeschreven, voldoende geïnformeerd en indien nodig ondersteund. Pas als de toestand van het pand zes maanden na het aanschrijven nog altijd verwaarloosd is, wordt het in het register van verwaarloosde gebouwen opgenomen. Enerzijds worden we strenger wat betreft het definiëren van verwaarloosde panden, maar anderzijds geven we de eigenaar meer tijd om de situatie aan te pakken.”

“Leegstand en verwaarlozing gaan vaak hand in hand. Langdurige leegstand leidt veelal tot verwaarlozing, wat het dan moeilijker maakt om een leegstaand pand weer in gebruik te nemen. Die vicieuze cirkel hopen we met ons aangepaste reglement te doorbreken.”