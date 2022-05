Torhout wil al zijn trage wegen inventariseren

De Torhoutse gemeenteraad heeft maandagavond twee samenwerkingsovereenkomsten met de vzw Trage Wegen goedgekeurd. De totale kostprijs bedraagt zo’n 11.500 euro, btw inbegrepen.

Vooreerst heeft de stad ingetekend op de module ‘Opmaak inventaris trage wegen’. Dat kost ruim 7.000 euro. Tegelijkertijd wordt er voor de module ‘Opmaak wensbeeld gemeentelijk traag netwerk’ gekozen, wat ongeveer 4.500 euro kost.

Subsidies en korting verlichten de financiële last

Schepen van Natuur en Groen Elsie Desmet (CD&V) gaf tekst en uitleg. “De provincie West-Vlaanderen werkt samen met de Bond Beter Leefmilieu voor een aantal klimaatprojecten”, zei ze. “Van die projecten subsidieert de provincie de helft van de kostprijs voor de gemeenten. Meteen hebben we ingeschreven voor twee zinvolle initiatieven: de opmaak van een inventaris van onze trage wegen en de opmaak van een wensbeeld voor ons gemeentelijk traag netwerk.”

“Tijdens de vorige legislatuur hebben we al een eerste Tragewegenbeleidsplan uitgewerkt, specifiek voor de regio Groenhove. Maar voor de rest van ons grondgebied hebben we nog nood aan een degelijk beleidsplan. Dankzij het project waarop we ingetekend hebben, zullen alle Torhoutse trage wegen nu digitaal geïnventariseerd geworden en kijken we al even vooruit naar de toekomst.”

“Niet alleen subsidieert de provincie ons met 50 %, door een partnerschap aan te gaan met de vzw Trage Wegen kunnen we nog eens 10% korting krijgen op de totale kostprijs. Zonder die financiële bijdragen zouden we in totaal meer dan 25.000 euro moeten betalen, nu is dat maar 11.500 euro. Een serieus verschil dus.”