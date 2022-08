Torhout verleent omgevingsvergunning voor supermarkt Albert Heijn

Goed nieuws voor wie naar een nieuwe grote speler op de Torhoutse grootwarenhuismarkt snakt. Het stadsbestuur heeft de omgevingsvergunning goedgekeurd voor het bouwen van een supermarkt Albert Heijn langs de Bruggestraat. Maar blijkbaar zijn er al bezwaren tegen het project ingediend.

De locatie is geen verrassing, want ze doet al langer de ronde als inplantingsplaats voor een nieuw grootwarenhuis. Het gaat om het omvangrijke terrein op de hoek van de Bruggestraat met de Pottebezemstraat, waar zich nu het bedrijf Cebeko bevindt. Die onderneming is met een bouwproject gestart op de bedrijvenzone Ringaert aan de Roeselaarseweg en zal daar op relatief korte termijn naartoe verhuizen.

Project is nog niet in kannen en kruiken

De koper van de grond voor het warenhuis is Nic Construct uit Knokke-Heist. Het is de bedoeling de panden van Cebeko te slopen en er een warenhuis te bouwen, dat door Thibaut Lemahieu, de eigenaar van de Torhoutse vestiging van AD Delhaize, als Albert Heijn uitgebaat zou worden.

“Een ruimer aanbod is positief voor de mensen en goed voor hun portemonnee”

De bouw van de Albert Heijn, de alom bekende Nederlandse supermarktketen, is echter nog niet in kannen en kruiken. Tot en met vrijdag 12 augustus kunnen omwonenden verzet tegen het project aantekenen en dat is blijkbaar gebeurd. Dat betekent concreet dat er in beroep gegaan wordt bij de bestendige deputatie van de provincie, die het dossier in handen krijgt. De gedeputeerden moeten dan beslissen of de omgevingsvergunning al dan niet overeind blijft. Op die manier werd vorig jaar de komst van de Hubo naar de Zomerstraat afgeblokt. De stad had de omgevingsvergunning toegekend, maar ze werd door de deputatie vernietigd. Als dat gebeurt, kan de aanvrager nog altijd in hoger beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen in Brussel.

Burgemeester Audenaert heeft er alle vertrouwen in

Burgemeester Kristof Audenaert is erg blij dat de komst van Albert Heijn een reële kans maakt.

“Er is in onze stad al langer vraag door een flink deel van de bevolking naar een bijkomende grote supermarkt”, zegt hij. “Een ruimer aanbod is positief voor de mensen. Zoiets geeft hen meer keuze en het is goed voor hun portemonnee. We hebben met het College van Burgemeester en Schepenen de omgevingsvergunning verleend, omdat we sterk geloven in dit project en de locatie waar het uitgevoerd kan worden. Het mogelijke beroep bij de provincie? Ik kan daar niet op vooruitlopen. Het is afwachten wat zo’n procedure oplevert. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat de Albert Heijn er straks komt.”