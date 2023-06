Torhout stelt NMBS in gebreke: “Spoor komt afspraken niet na”

Burgemeester Kristof Audenaert is boos. En met hem het hele schepencollege. Boos op de NMBS. Het spoorbedrijf belooft al sinds 2008 om te investeren in het vernieuwen van de Torhoutse stationsomgeving, maar houdt geen woord. En dus stelt de stad de NMBS nu officieel in gebreke via een aangetekend schrijven. Tegen half juli moet het spoor antwoorden wat het van plan is, zo niet overweegt de stad gerechtelijke stappen. “Ons geduld is op”, aldus de burgemeester. “We zijn het wachten beu.”

Kristof Audenaert stroopt de mouwen op en toont zijn tanden. “Na vijftien jaar talmen is het méér dan vijf vóór twaalf voor de herinrichting van de stationsomgeving”, zegt hij. “Als de NMBS engagementen aangaat, dat moeten die ook nagekomen worden. De druppel die de emmer doet overlopen, is het overzicht van de geplande investeringen door het spoor voor de periode 2023-2032. Voor Torhout staat er in die tien jaar enkel ik citeer het inrichten van een fietsenstalling op het programma. Dat is ons in het gezicht uitlachen en dat pikken we niet langer. De NMBS gedraagt zich almachtig en lapt de al verschillende keren gemaakte afspraken aan zijn laars.”

Riolerings- en infrastructuurwerken

De burgemeester duikt even in de archieven voor wat historiek. “Verschillende masterplannen passeerden de revue, maar zonder enig resultaat”, sakkert hij. “Vandaar de huidige ingebrekestelling. Op 28 januari 2008 werd door de gemeenteraad goedkeuring verleend aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de NMBS-holding, De Lijn en het stadsbestuur om de stationsomgeving grondig her in te richten. Toen al waren ingrijpende riolerings- en infrastructuurwerken noodzakelijk. Twee jaar later, in 2010, werd een intentieovereenkomst gesloten rond de opmaak van een masterplan voor de stationsbuurt. Eind 2013 heeft de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst voor de opmaak van een voorontwerp goedgekeurd en kort daarna deden ook de NMBS, Infrabel en De Lijn dat. De kostprijs werd geraamd op 13,9 miljoen euro, waarvan 23% voor de stad.”

“Als de NMBS engagementen aangaat, dat moeten die ook nagekomen worden”

“Vanaf dan bleef het ettelijke jaren stil. De NMBS ging niet tot actie over. In het voorjaar van 2021 werd er een nieuwe poging ondernomen om met de steun van CEO Sophie Dutordoir de bal aan het rollen te brengen. Dit met de intentie om alle voorgaande trajecten achter ons te laten en een voorbereidend masterplan uit te werken met zicht op financiering door de deelnemende partijen vanaf 2025. Maar helaas, in juni 2022 bereikte ons een nieuw bericht van het spoor dat er geen middelen voor infrastructuur vrijgemaakt zouden worden. Nog maar eens ontbrak het engagement om een studie, die voor 80% ten laste van de NMBS genomen werd, uit te voeren. Intussen schiet ook de stad er geld bij in.”

Reactie tegen half juli nodig

“Alhoewel we herhaaldelijk hebben aangedrongen, stellen we vast dat de NMBS als essentiële partner in het project geen enkel engagement opneemt, ondanks de eerder gemaakte afspraken. Dat brengt zowel het verbeteren van het wegdek in de stationsbuurt in het gedrang, als de dringende en hoogstnoodzakelijke vervanging van de riolen. We voelen ons niet verantwoordelijk voor de schade en de extra kosten die hieruit kunnen voortvloeien. We willen dat de NMBS klare wijn schenkt en de volgende fase van het al 15 jaar aanslepende project aanvat: die van de uitvoering.”

“Desnoods zullen we gerechtelijke stappen zetten”

Het stadsbestuur wil tegen half juli reactie op de ingebrekestelling. De burgemeester windt er in zijn brief aan het spoorbedrijf geen doekjes om: “Als we van u binnen de gestelde termijn geen informatie ontvangen en uw medewerking aan een voortzetting van het traject tot de herinrichting van de stationsomgeving blijft ontbreken, overwegen we om gerechtelijke stappen te zetten teneinde u hiertoe te dwingen. We stellen u hierbij nadrukkelijk in gebreke.”