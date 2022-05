Torhout stelt nieuw fuifreglement uit na scherpe kritiek van oppositie

De Torhoutse gemeenteraad, maandagavond in vergadering bijeen, heeft de goedkeuring van het nieuwe fuifreglement uitgesteld na scherpe kritiek vanwege Groen en N-VA. “Met het reglement willen we een duidelijk kader scheppen om fuiven veilig en volgens de regels van de kunst te laten verlopen”, aldus schepen van Jeugd Lieselotte Denolf (CD&V). “We willen een positief fuifklimaat creëren.”

Momenteel bestaat er geen algemeen reglement dat de verschillende aspecten van veilig fuiven bevat. “De voorliggende tekst is vooral een bundeling van bestaande maatregelen en bevat informatie voor fuiven in het algemeen”, zei de schepen. “Meer specifieke bepalingen rond fuiven in zaal De Mast staan in het gebruikersreglement voor die infrastructuur.”

Herbruikbare bekers aangemoedigd, maar niet verplicht

Het fuifreglement werd opgemaakt door de diensten jeugd, sport en preventie na overleg met onder meer de politie, de brandweer, de jeugdraad en een aantal fuiforganisatoren.

Het richtinggevende einduur voor openlucht- en tentfuiven is middernacht (vroeg dus) en voor de andere fuiven 5 uur in de prille morgen (laat dus). Er mogen nooit meer dan 1,6 personen per vierkante meter voor een fuif toegelaten worden. Ook wordt het polsbandjessysteem met twee kleuren nauwkeurig beschreven om het alcoholgebruik enkel boven de 16 jaar toe te staan. Tegelijk wordt er gevraagd om gratis kraantjeswater te voorzien.

Herbruikbare bekers worden via een partner van het stadsbestuur tegen gunstige voorwaarden aangeboden. Wegwerpbekers mogen enkel gebruikt worden als minstens 98% ervan gescheiden ingezameld kan worden voor recyclage. Herbruikbare bekers worden dus aangemoedigd, maar zijn niet verplicht.

“Wie fuiven organiseert, draagt een grote verantwoordelijkheid”, vervolgde schepen Denolf. “Met dit reglement willen we de organisatoren ondersteunen om de fuiven op een gestructureerde en degelijke manier voor te bereiden.”

Fuif om middernacht doen stoppen, is niet realistisch

Raadslid Bavo Parmentier (Groen) toonde zich tevreden dat er een fuifreglement komt, maar had serieuze bedenkingen bij een aantal inhoudelijke aspecten. “Zo lezen we dat de tent- en openluchtfuiven de deuren al moeten sluiten om middernacht”, zei hij. “Dat is in de huidige tijden echt wel veel te vroeg en totaal niet realistisch. Jongeren komen pas naar fuiven vanaf 22.30 à 23 uur. Er kan weliswaar een later sluitingsuur aangevraagd worden, maar waarom dan niet meteen het voorstel van de jeugdraad volgen en die fuiven pas om 3 uur ’s morgens laten stoppen? Of toch op z’n minst een zinvol compromis uitwerken.”

“Hebben jullie wel rekening gehouden met de feedback van de jeugdraad op diverse punten uit het reglement, ook inzake de fuifcheque voor organiserende jeugdverenigingen van eigen bodem? Die feedback lijkt me fundamenteel te zijn.”

Binnen afzienbare tijd volgt evaluatie

Raadslid Eva Maes (N-VA) was evenmin blij met het reglement. “Over een aantal zaken mag het College van Burgemeester en Schepenen autonoom beslissen”, zei ze. “Dat wil zeggen dat iedereen in die gevallen buitenspel wordt gezet. En dat de voorstellen van de jeugdraad er niet toe doen. Fuiven die om middernacht moeten stoppen, zijn inderdaad niet realistisch. En wat met fuiven in een loods? Waaronder vallen die? Dus zeggen we neen tegen dit reglement.”

“Een fuifreglement maken waarbij alle actoren hun aandachtspunten gerealiseerd zien, is onmogelijk”, reageerde schepen Denolf. “Zeker niet als politie, brandweer, jeugdraad en organisatoren samenzitten en tot een compromis moeten komen. We hebben geprobeerd om niet te veel aan regelitis te doen. En uiteraard volgt er binnen afzienbare tijd een evaluatie.”

“De ene openluchtfuif valt uiteraard niet met de andere te vergelijken, dus kunnen er uitzonderingen aangevraagd worden op het sluitingsuur van middernacht. Een fuif zomaar in een druk bewoonde wijk of een fuif tijdens een jaarlijkse kermis: dat maakt al een wereld van verschil.”

N-VA en Groen waren niet onder de indruk van het antwoord en dreigden het fuifreglement af te keuren. Ze stelden uiteindelijk voor om de tekst bij te schaven en het punt naar de volgende raadszitting te verdagen. Wat ook gebeurde. Wordt vervolgd.