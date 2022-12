Torhout start half januari met verkoop UiTPAS

Op maandag 16 januari start Torhout samen met acht andere gemeenten uit de regio Brugge met de verkoop van de UiTPAS. Dat pasje, dat voor een prikje gekocht kan worden, heeft tot doel iedereen de kans te bieden om een breed vrijetijdsaanbod te ontdekken. Maandagavond keurde de gemeenteraad het reglement goed.

De andere gemeenten die in het project stappen, zijn Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp en Zuienkerke. Ze genieten de steun van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) om de regionale vrijetijdskaart vorm te geven.

Eenmalig 5 euro te betalen

De UiTPAS betreft activiteiten in de eigen stad, in de regio Brugge en op meer dan 3.000 plaatsen in Vlaanderen. Met de persoonlijke UiTPAS kun je punten sparen en omruilen voor korting, een geschenk of andere voordelen.

“Het is belangrijk dat we na corona weer deelnemen aan diverse jeugd-, sport- en cultuuractiviteiten”, aldus schepen van Cultuur Lieselotte Denolf (CD&V). “De UiTPAS is ideaal om het ruime aanbod te ontdekken. We hopen op die manier veel mensen te lokken naar de stadsinitiatieven en de activiteiten van de lokale verenigingen.”

De UiTPAS is vanaf 16 januari te koop in het oud-stadhuis op de Markt. Mensen in armoede kunnen terecht in het Sociaal Huis aan de Aartrijkestraat (OCMW) voor een pasje met kansentarief. Er wordt een eenmalige kost aangerekend, te betalen bij de aankoop: in principe 5 euro, maar amper 1 euro voor wie recht heeft op het kansentarief. De kaart is persoonlijk en geldt levenslang. Bij verlies kost een nieuwe kaart 1 euro.