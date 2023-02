Torhout sluit zich aan bij ‘Hier Niet’ tegen haatspraak op sociale media

Tijdens de Torhoutse gemeenteraadszitting van maandag vroeg nieuw gemeenteraadslid Eddy Denolf (Vooruit) om zich als stadsbestuur bij het initiatief ‘Hier Niet’ aan te sluiten. Dat project doet pogingen om haatspraak en racistische opmerkingen van de sociale media te bannen.

“In ons dagelijks leven zijn de sociale media niet meer weg te denken”, zei Eddy. “Maar we bemerken naast positieve en blijde boodschappen ook almaar meer negatieve en racistische berichten. Zo’n 600 organisaties, sportverenigingen, bedrijven en gemeenten onderschreven ondertussen al het ‘Hier Niet’- initiatief, dat in het leven geroepen werd om online haatspraak op de sociale media tegen te gaan. Het is de bedoeling dat je via de sociale media kunt zeggen wat je denkt, maar op een respectvolle manier. In het geval van ongepaste reacties kan de beheerder van een pagina de schrijver van de negatieve post doorverwijzen naar de website hierniet.be.”

Dienst Communicatie volgt vorming rond het thema

Schepen van Informatie Lieselotte Denolf (CD&V) antwoordde bevestigend. Torhout zal zich met andere woorden als stad aansluiten bij het ‘Hier Niet’-platform. “Onze dienst Communicatie was sowieso al van plan om een vorming rond dat thema te volgen”, zei ze. “Uw vraag past hier perfect in. We gaan ervoor.”