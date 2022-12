Torhout schroeft investeringen terug en blijft financieel gezond

Maandagavond heeft de Torhoutse gemeenteraad de grondige aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. De stad blijft financieel gezond, maar ziet zich hoe dan ook genoodzaakt om het aantal investeringen terug te schroeven.

De drastische herziening van het meerjarenplan is het gevolg van de hoge inflatie en de toegenomen onzekerheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Voornamelijk de stijging van de lonen en de energieprijzen zorgen ervoor dat de financiële ruimte beperkt is.

Nieuwbouw voor kinderopvang pas na 2025

“Daar waar vorig jaar nog 39,8 miljoen euro aan investeringen voorzien was voor de periode 2022-2025, hebben we dat nu herleid tot 26 miljoen euro”, aldus schepen van Financiën Joost Cuvelier (CD&V). “Gelukkig lag, met onder meer de stadskernvernieuwing, het zwaartepunt van de investeringen in 2020 en 2021. Daardoor komen we uiteindelijk nog altijd uit op een totaal van 44,3 miljoen euro investeringen. Dat blijft een pak hoger dan de 18,8 miljoen euro in het meerjarenplan 2014-2019.”

“Toch hebben we uit noodzaak projecten voor de komende jaren geschrapt of uitgesteld. Als norm om te bepalen welke zaken we wel uitvoeren, hebben we gekeken naar investeringen waarin ook partners middelen bijdragen en/of waaraan subsidies verbonden zijn. Daarnaast trekken we de kaart van de energiezuinige en duurzame projecten met een korte terugverdientijd.”

Een van de projecten die tot na 2025 uitgesteld wordt, is het gebouw voor de nieuwe buitenschoolse kinderopvang aan de Revinzestraat. Jabedabedoe zal het voorlopig met de bestaande infrastructuur op de wijk Don Bosco moeten blijven stellen.

Energieverbruik 18% lager ten opzichte van 2019

“We kijken aandachtig naar de duurzaamheid”, vervolgde schepen Cuvelier. “We zijn erin geslaagd om ons energieverbruik al met 18% te doen dalen ten opzichte van 2019. Naast het doorvoeren van energiebesparende maatregelen blijven we ook inzetten op het opwekken van groene stroom door middel van zonnepanelen om zo de algemene energiefactuur draaglijk te houden.”

“Op vlak van personeel, waarvan de kosten door indexeringen de pan uitswingen, streven we naar een verantwoord vervangingsbeleid bij pensioneringen. We doen dat in combinatie met een aangepaste organisatie, het bijstellen van onze ambities en interne taakverschuivingen.”

Lenen tegen voordelige intrestvoet van 1,08%

“Doordat de schuldgraad de voorbije jaren werd afgebouwd, konden er eind 2021, begin 2022 weer voor 20 miljoen euro leningen opgenomen worden. We hebben dat kunnen doen tegen een voordelige intrestvoet van 1,08%. Op die manier is een groot deel van de financieringsbehoefte van het meerjarenplan vastgelegd. We voorzien enkel nog 2,5 miljoen euro aan bijkomende leningen. De schuldgraad, zijnde de verhouding van de langetermijnschuld tot de totale opbrengsten, komt zo tegen eind 2025 op 0,56. Door het niet uitvoeren van een aantal investeringsprojecten is de financieringsbehoefte uiteraard verlaagd. Ondanks de moeilijke economische tijden blijft Torhout een financieel gezonde stad.”

Oppositie kan zich vinden in beperken van investeringen

“Het wordt roeien met de riemen die we hebben”, reageerde Eva Maes (N-VA). “En zinvolle keuzes maken in de uitgaven. De nieuwe toegangspoorten die de stad heeft geïnstalleerd, zijn alvast geen goed voorbeeld. Die kost was nergens voor nodig.”

“We vinden het goed om bepaalde investeringen on hold te zetten”, zei Ruben Vangheluwe (Groen). “Het is positief dat er naar de duurzaamheid gekeken wordt om projecten al dan niet uit te voeren. Maar we missen voldoende aandacht voor kansarmoede. Er wordt te gemakkelijk vergeten hoeveel mensen het tegenwoordig moeilijk hebben.”