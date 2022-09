Torhout raamt prijs voor slopen van gebouwen op 1,1 miljoen euro

Het Torhoutse stadsbestuur wil een aantal gebouwen slopen en raamt de totale kostprijs op ruim 1,1 miljoen euro, btw inbegrepen. Het gaat om het voormalige financiëngebouw op de Burg, de ex-supermarkt op de site Pollet aan de Hofstraat en enkele bouwvallige bedrijfspanden van de vroegere meubelfabriek Thor aan de Industrielaan.

Alle genoemde domeinen en gebouwen zijn stadseigendom. Het voormalige financiëncomplex wordt gesloopt om een groene doorsteek te maken tussen de Burg en de tuin de Brouckere. De gemeenteraad keurde maandagavond het bestek en de raming voor de sloopopdrachten goed.

Aanzienlijke hoeveelheid asbest in voormalig financiëngebouw

“Na grondig onderzoek door een sloopdeskundige zijn we klaar voor het eigenlijke afbreken van de gebouwen”, zei schepen van Openbare Werken Hans Blomme (CD&V). “Dat betekent dat we de omgevingsvergunningen voor het slopen zullen aanvragen en de aanbestedingen uitschrijven. Het worden drie aparte aanbestedingen, eentje per project, en dus ook drie verschillende dossiers. Als de prijzen binnen de raming vallen, gaan we de sloopwerkzaamheden starten.”

De sloopdeskundige heeft de drie sites grondig onderzocht. “Uit haar onderzoek blijkt dat er in het oud-financiëngebouw een aanzienlijke hoeveelheid asbest aanwezig is”, vervolgde de schepen. “Zonder grondige en dure sanering is dat complex compleet onbruikbaar. Voorts zijn de voormalige supermarkt op de parking in de Hofstraat en de oudste gebouwen van de site Thor in verval. Het regent binnen en er zijn geen nutsvoorzieningen meer aanwezig. Slopen is de enige goede oplossing.”

Is slopen wel prioritair in de huidige financiële crisis?

De raadsleden Eva Maes (N-VA) en Sien Lagae (Groen) vroegen zich af of het slopen van die gebouwen in de huidige financieel moeilijke tijden wel prioritair is. Sien vond het zelfs onverantwoord om dat nu te doen, zo zei ze, zeker voor wat het financiëngebouw betreft.

“We kunnen niet uit elk project de stekker trekken”, reageerde schepen Blomme. “Zelfs in moeilijke tijden moeten we beleid blijven voeren.”

Bij de stemming liet Groen een neen horen. Alle andere raadsleden keurden het punt goed.