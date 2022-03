Torhout maakt zijn schoolomgevingen veiliger

Om de Torhoutse schoolomgevingen verkeersveiliger te maken, zal het stadsbestuur nabij de onderwijsinstellingen op het wegdek in grote witte letters op een groene achtergrond het woord ‘Schoolzone’ aanbrengen. Dat gebeurt met duurzame thermoplastische markeringen. De gemeenteraad gaf maandagavond groen licht.

“Op die manier kunnen de weggebruikers er niet naast kijken dat ze zich in de buurt van een school bevinden”, aldus schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V).

Vlaanderen betaalt mee dankzij subsidies

De stad voorziet nog een aantal extra thermoplastische wegmarkeringen. In totaal wordt de kostprijs op een kleine 38.000 euro geraamd, btw inbegrepen.

“Ook de bijkomende markeringen hebben uiteraard de bedoeling om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te verhogen”, vervolgde schepen Desmet. “Het gaat om een gekleurd zebrapad in de Viaductstraat, een klein eindje fietssuggestiestroken in de Steenveldstraat, gekleurde fietsoversteken in de Kortemarkstraat en de Aartrijkestraat en tot slot markeringen op de vluchtheuvels in de Zeeweg.”

“Het aanbrengen van deze wegmarkeringen doen we in het kader van het subsidieproject Verkeersveilige Schoolomgevingen van de Vlaamse overheid. Per euro die de stad uitgeeft, kent Vlaanderen 1 euro toelage toe. Jaarlijks dienen we binnen dat project een dossier in om een verkeersveilige realisatie uit te voeren in de schoolbuurten.”