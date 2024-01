Torhout maakt goede kans op OverKop-huis voor de jeugd

De kans is aanzienlijk dat er in Torhout in de loop van het jaar een zogenoemd OverKop-huis opengaat. Dat bleek tijdens de gemeenteraadszitting van maandagavond. Als het huis er komt, zou het in de Villa de Brouckere aan de rand van het gelijknamige park ondergebracht worden.

In een OverKop-huis kunnen jongeren tot 25 jaar gewoon in en uit lopen en allerhande aangename activiteiten doen. Het is een geborgen plek, waar ze een luisterend oor vinden, kunnen babbelen over kleine en grote zorgen en een beroep kunnen doen op professionele therapeutische hulp, zonder een etiket opgeplakt te krijgen.

Met steun van de Vlaamse overheid

Raadslid Bertrand Vander Donckt (Groen) bracht het punt ter sprake. “In 2016 werden er vijf OverKop-huizen opgericht, eentje per Vlaamse provincie”, zei hij. “Intussen bestaan er al meer dan 30 en met de steun van de Vlaamse overheid zou er straks een in elk van de 60 eerstelijnszones moeten bestaan. Het Jeugdwelzijnsoverleg vindt Torhout geschikt als locatie voor een OverKop-huis. Zal het er komen? Is het stadsbestuur het project in die mate genegen dat het gratis een locatie ter beschikking willen stellen, met de Villa de Brouckere als mogelijke vestigingsplaats?”

Eerst wachten op groen licht

“Het klopt inderdaad dat Vlaanderen het aantal OverKop-huizen wil uitbreiden”, reageerde schepen van Jeugd Lieselotte Denolf (CD&V). “We kunnen daar als stadsbestuur echter niet zelf op intekenen. Het zijn de bestaande OverKop-netwerken die de dossiers indienen. Binnen het Jeugdwelzijnsoverleg Torhout bestaat er heel wat enthousiasme over het project. We staan daar met het stadsbestuur volledig achter en hopen op een OverKop-huis in onze stad. Binnen het College van Burgemeester en Schepenen hebben we alvast de Villa de Brouckere als mogelijke locatie naar voor geschoven.”

“We verwachten binnenkort een beslissing over het ingediende dossier. Eens goedgekeurd, kan het relatief snel gaan. We hopen dan op een opening omstreeks de zomer. Maar eerst afwachten of we groen licht krijgen.”