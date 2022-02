Torhout leent geld nu het nog goedkoop kan

Onafhankelijk raadslid Koen Sap wees maandagavond tijdens de zitting van de Torhoutse gemeenteraad op de snel stijgende langetermijnrente. Nu de stad grote aankopen heeft verricht en serieus investeert, drong hij erop aan om niet te wachten met het afsluiten van leningen. Schepen van Financiën Joost Cuvelier (CD&V) stemde het oppositielid gerust: de situatie wordt van nabij opgevolgd.

“De stad heeft inzake het patrimonium mooie investeringen verricht, maar de aankopen en werkzaamheden kosten uiteraard centen”, aldus Koen Sap. “Dat betekent lenen. In december 2020 was de langetermijnrente -0,40%, nog negatief dus, maar nu is ze opgeklommen tot 0,17%, bijna 0,6% hoger. De verwachting is dat ze de komende jaren zal blijven stijgen. Een verschil van een procent in de rentevoet voor de stedelijke kredieten maakt bij de aanvang een verschil van liefst 250.000 euro per jaar. Ook de prijsstijging van de grondstoffen is hallucinant.”

Tien miljoen euro geleend voor 20 jaar

“De stijgende rente is de reden waarom we in november en december een dossier hebben opgemaakt om de markt te bevragen over het aangaan van leningen”, reageerde schepen Cuvelier. “Zo kunnen we verschillende scenario’s vergelijken. Er werd geopteerd om 10 miljoen euro onmiddellijk voor 20 jaar vast te leggen en binnen de maand op te nemen. Dat was het maximaal mogelijke bedrag om de totale kaspositie binnen de limieten te houden vooraleer we negatieve intresten dienden te betalen. We hebben recent dus effectief al 5 miljoen euro opgenomen tegen 0,753% en 5 miljoen tegen 0,764%.”

“Intussen hebben we ook bijkomende rekeningen geopend om nog eens 1,25 miljoen euro extra te plaatsen bij financiële instellingen. Dat brengt het totaal om geld op bankrekeningen te parkeren zonder negatieve intrest te moeten betalen op 12,5 miljoen euro. De kaspositie en financiële markten worden dagelijks opgevolgd. Hoogstwaarschijnlijk zal binnenkort nog een bijkomende lening van zo’n 3 miljoen euro opgenomen worden.”