Torhout koopt financiëngebouw op de Burg: “We gaan het slopen en vervangen door een park”

Het stadsbestuur koopt het grote leegstaande financiëngebouw op de Burg in Torhout voor 730.000 euro. Eigenaar Befimmo vroeg 1,2 miljoen, maar schepen van Stadspatrimonium Hans Blomme hield het hoofd koel en kneep daar als doorgewinterde onderhandelaar bijna een half miljoen vanaf.

De gemeenteraad dient op maandag 24 januari nog zijn fiat te geven voor de aankoop, maar dat zou geen probleem mogen zijn. Het is de bedoeling om het complex te slopen en op die manier een brede, groene doorsteek te maken vanaf de Burg naar de tuin de Brouckere en wat verderop het recent aangekochte domein ’s Gravenwinkel. Zo zal iedereen in het groen kunnen wandelen vanaf de Burg tot in de buurt van de Oostendestraat.

Gebouw staat sinds september 2017 leeg

Eigenaar Befimmo (voorheen Fedimmo) is een beursgenoteerde Brusselse vastgoedmaatschappij, die het gebouw sinds 2007 bezit. In dat jaar verkocht de federale overheid het complex voor 2.432.000 euro aan Fedimmo en huurde het direct weer in voor 158.560 euro per jaar. Concreet sloot de Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de staat, het 18-jarige huurcontract af. Een gekke constructie, die door de verkoop direct geld voor de overheid opleverde, maar gaandeweg door de huur een gigantische verliespost werd.

De belastingdiensten werkten jarenlang in het omvangrijke kantoorgebouw, maar sinds 2015 stond het grotendeels leeg en eind september 2017 verlieten ook de laatste ambtenaren het pand. Het huurcontract bleef in principe echter doorlopen tot en met 2024. Pas eind maart 2020 slaagde de federale overheid erin om het stop te zetten. Befimmo liet meteen de elektriciteit en het gas afsluiten en zette het pand te koop. Voor een vraagprijs van 1,2 miljoen euro, maar schepen Blomme speelde het hard en kon dat bedrag doen zakken naar 730.000 euro.

“Het is de bedoeling om het gebouw op vrij korte termijn te slopen”, zegt burgemeester Kristof Audenaert. “De ideale ligging biedt ons de mogelijkheid om vanaf de Burg een mooie groene doorsteek te realiseren naar de tuin de Brouckere en het daaraan grenzende domein ‘s Gravenwinkel. Het nieuwe, ruime park waarin de tuin de Brouckere, de tuin ‘s Gravenwinkel en het perceel van het financiëngebouw zullen samenvloeien, zou al in de loop van 2023 af moeten zijn. Het wordt een prachtige groene zone in het hart van de stad.

Laatste groot aankoopdossier van de legislatuur

Alhoewel kleinere opportuniteiten nooit uit te sluiten vallen, beschouwt de stad de verwerving van het financiëngebouw als het laatste grote aankoopdossier van de huidige legislatuur.

“We konden deze kans niet laten liggen”, vindt schepen Blomme. “We hebben het complex voor een voordelige prijs kunnen kopen. We hopen dat de Torhoutenaren volop van de nieuwe oase vanaf de Burg richting Fraeysstraat zullen genieten.”

Er rest nu nog een laatste ontbrekend puzzelstukje voor de groenzone rond het cultuurcentrum de Brouckere: het aanpalende oud-RTT-kantoor langs de Aartrijkestraat tussen het cc en het financiëngebouw. Dat leegstaande pand zou vanaf 2026 eveneens te koop worden gezet. Grote kans dat de stad kandidaat-koper is uiteraard.