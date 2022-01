Torhout investeert in stedelijk fietsbeleidsplan

Torhout wil blijven inzetten op het fietsen in de stad. Er wordt ruim 42.000 euro uitgetrokken voor de opmaak van een stedelijk fietsbeleidsplan. “We willen zoveel mogelijk mensen aanzetten om over te schakelen op de fiets, ook voor korte of functionele verplaatsingen”, zei schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V) maandagavond tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad.

Een fietsbeleidsplan is volgens de schepen veel meer dan een fietspadenplan. “Het omvat de opmaak en verbetering van het Lokale Functionele Fietsroutenetwerk én een visie op het fietsparkeren plus de bewegwijzering”, klonk het. “Zo’n plan moet een stimulans inhouden om meer te fietsen.”

Veilige fietsroutes naar de scholen

“Het Lokale Functionele Fietsroutenetwerk voorziet op korte en middellange termijn een stevige upgrade van de fietsvoorzieningen”, vervolgde Elsie Desmet. “Niet alleen door betere fietspaden aan te leggen, maar ook door gebruik te maken van fietsstraten, fietszones en fietsinfrastructuur op strategische plaatsen. Door een globale benadering worden de prioriteiten duidelijk en hebben we met het stadsbestuur een houvast om te focussen op verbindingen die het zinvolst zijn voor de burgers. De meeste scholen bevinden zich in het stadscentrum of in de dorpskernen. Door de wijken te verbinden en de link te maken met de stadskern krijgen kinderen veilige fietsroutes naar hun school.”

Bewoners, verenigingen, scholen en noem maar op zullen betrokken worden bij de opmaak van het fietsbeleidsplan. Er zijn twee participatiemomenten voorzien waarop iedereen knelpunten, suggesties en opmerkingen kan geven. Het is de bedoeling om nadien een wervende campagne te lanceren voor het fietsen in Torhout. Het moet aantrekkelijker worden om naar de fiets te grijpen, zowel voor jongeren als ouderen.

Bavo Parmentier (Groen) vond de timing voor de opmaak van het plan vreemd, omdat de stadskernvernieuwing nog volop bezig is. “Misschien kon er beter gewacht worden tot net na dat project?” vroeg hij zich luidop af. “Plus: we willen dat er ook buiten de stadskern garanties voor veilig fietsen komen.”

Schepen Desmet beklemtoonde dat het over het hele grondgebied van de stad gaat en niet enkel over het centrum.