Torhout heeft Hemelwater- en Droogteplan tegen wateroverlast

De Torhoutse gemeenteraad heeft maandagavond de start- en visienota van het Hemelwater- en Droogteplan goedgekeurd. Dat plan werd door de stad samen met Fluvius opgemaakt. Het is de bedoeling om onder meer wateroverlast in de toekomst te vermijden.

“Tal van vragen komen in het plan aan bod”, legde schepen van Waterbeleid Hans Blomme (CD&V) uit. “Hoe kunnen we wateroverlast voorkomen? Wat is het belang van duurzaam hemelwaterbeheer? Hoe kunnen we ons wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering? Welke acties moeten we uitvoeren om perioden van extreme droogte te overbruggen?”

Huidige situatie in kaart gebracht

Het plan, een nota van 194 bladzijden die door directeur Ruimte An Wostyn beknopt uit de doeken werd gedaan, dient als handleiding en ondersteuning voor het stadsbestuur bij toekomstige ruimtelijke ingrepen en duurzaam waterbeheer. Zo bevat het een overzicht van de knelpunten die aangepakt moeten worden, maar ook opportuniteiten die kunnen zorgen voor een positieve impact op de leefbaarheid van de stad. De huidige situatie is in kaart gebracht en actiepunten worden voorgesteld. Die actiepunten focussen op de uitdagingen en kansen die het hemelwater kan bieden.

Het punt werd unaniem goedgekeurd.