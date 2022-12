Torhout heeft bescherming tegen hackers verscherpt

Naar aanleiding van de recente cyberaanvallen door hackers in Antwerpen en Diest vroegen de raadsleden Eva Maes (N-VA) en Bavo Parmentier (Groen) hoe het in Torhout gesteld is met de beveiliging van de stedelijke IT-systemen.

“Er wordt vermoed dat professionele, criminele bendes ingebroken hebben bij meerdere gemeentebesturen”, zei Eva Maes. “Is onze stad voldoende beveiligd op dat vlak? Sinds we geen noodplanningsambtenaar meer in dienst hebben, betalen we jaarlijks 27.700 euro aan de Roeselaarse politiezone RIHO voor het opnemen van die taken. Behoren het beveiligen van het IT-netwerk en de ondersteuning bij mogelijke hacking daar ook toe? En zijn de vingerafdrukken van de burgers safe?”

Een hack valt nooit helemaal uit te sluiten

“We zijn ons ervan bewust dat we als stadsbestuur beschikken over veel vertrouwelijke informatie van onze burgers en dat wij daar heel voorzichtig mee moeten omspringen”, antwoordde schepen Joost Cuvelier (CD&V). “We nemen de cyberveiligheid zeer ter harte, maar een hack valt zelfs bij de best beveiligde installaties nooit helemaal uit te sluiten. Sowieso hebben we het voorbije jaar concrete acties ondernomen om ons zo goed mogelijk te beschermen. Er werd een strenger wachtwoordenbeleid ingevoerd en er is een degelijke back-upstrategie ontwikkeld om na een mogelijke aanval onze data te kunnen herstellen. We hebben de bescherming tegen hackers verscherpt.”

“In juni 2021 hebben we gebruikgemaakt van het aanbod van de Vlaamse regering voor een ICT-veiligheidsaudit. Het grootste deel van de aanbevelingen van die audit werden aangepakt. Toch is niet enkel het IT-technisch beveiligen van belang, maar ook hoe de stadsmedewerkers omgaan met de informatie. Vanuit de IT-dienst worden bij elke interne nieuwsbrief tips en tricks daaromtrent gegeven.”

“Het beveiligen van het IT-netwerk en de ondersteuning bij een mogelijke hack behoren niet tot het takenpakket van de noodplanning door de politiezone RIHO. We hebben wel een informatieveiligheidscel waarin de risico’s inzake cyberveiligheid en de bescherming van persoonsgegevens van nabij worden opgevolgd.”