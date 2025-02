Torhout genomineerd voor titel Wandelgemeente 2025

Wandelsport Vlaanderen reikt voor de derde keer de titel Wandelgemeente van het Jaar uit. Vijf gemeenten zijn voor 2025 genomineerd en Torhout behoort tot dat selecte kransje. Ook Diksmuide, Bornem, Kasterlee en Sint-Niklaas maken kans op winst.

De vzw Wandelsport Vlaanderen is de overkoepelende organisatie van ruim 320 Vlaamse wandelclubs. Die clubs staan garant voor een gevarieerd aanbod van om en bij de 1.200 wandeltochten per jaar. De federatie wil zoveel mogelijk mensen aan het bewegen krijgen. Daarvoor probeert ze de wandelsport kwalitatief en kwantitatief naar een hoger niveau te tillen, zodat iedereen op een gezonde, sociale en maatschappelijk verantwoorde manier van het wandelen kan genieten.

“Nu de vakjury de vijf kandidaat-gemeenten heeft geselecteerd, kan iedereen tot en met zondag 20 april online stemmen om de laureaat aan te duiden”, legt persverantwoordelijke Nathalie Didden van Wandelsport Vlaanderen uit. “Op zondag 27 april kennen we de winnaar en weten we wie Lommel en De Panne opvolgt als Wandelgemeente van het Jaar. De prijsuitreiking heeft in Geraardsbergen plaats tijdens de happening Dexsil Vlaanderen Wandelt.”

100 kilometer wandelroutes

Torhout maakt als hart van het Houtland zeker kans op de titel. Wandelen kan er in de drie uitgestrekte bosdomeinen of langs de zes wijkwandelroutes. In 2025 worden er in Torhout acht wandelevenementen georganiseerd, waaronder de befaamde Nacht van Vlaanderen. Voorts zijn er meer dan 100 kilometer wandeltrajecten bewegwijzerd, die zich begeven langs groendomeinen, door bossen en parken en door de vernieuwde stadskern.

De vakjury heeft de vijf genomineerden gekozen op basis van de ingediende dossiers. Er werd gezocht naar de gemeenten met de mooiste en meest duurzame, recreatieve en sportieve wandelbeleving. Een te duchten tegenstrever voor Torhout wordt zonder twijfel Bornem, dat grote bekendheid geniet door de organisatie van de Dodentocht.