Torhout bij twaalf bijenvriendelijkste gemeenten van Vlaanderen

Goed nieuws voor het stadsbestuur. Torhout kreeg in de wedstrijd ‘Bijenvriendelijke Gemeente’ vier van de maximum vijf bijensymbolen toegekend en rangschikt zich daarmee op dat vlak bij de twaalf beste gemeenten van Vlaanderen en de zes beste van de provincie.

Drie gemeenten kregen vijf bijensymbolen, het maximum: Beringen, Izegem en Brugge. Daarna volgden er negen met vier symbolen: Beveren, Genk, Kontich, Lint, Zwalm, Damme, Knokke-Heist, Harelbeke en… Torhout. Schepen van Natuur en Groen Elsie Desmet, af en toe in een bijenpakje te zien, glundert.

Wandelzoektocht over bijen

De competitie Bijenvriendelijke Gemeente is een initiatief van de VVOG (Vereniging Voor Openbaar Groen) in samenwerking met het Departement Omgeving. Er werd een schaal van één tot vijf bijensymbolen gehanteerd om de 88 deelnemende gemeenten te rangschikken.

“We doen al ettelijke jaren inspanningen om de bijen, die van levensbelang zijn voor de mens en de natuur, in Torhout flink te verwennen”, zegt schepen Desmet. “Dat we voor 2023 naar vier bijensymbolen opgeklommen zijn, hebben we te danken aan de realisatie van de bijenburcht op het landschapspark ‘t Hoge Water, plus van het onthardingsproject aan de zijgevel van het cultuurcentrum de Brouckere. Voorts hebben we een bijenfietsroute uitgestippeld en een wandelzoektocht van 5 km georganiseerd met liefst 172 deelnemende gezinnen. De hoofdprijs, een mooi bijenpakket, werd gewonnen door Nora Willems. Haar opa Roney Debaillie kwam de prijs ophalen.”

Op naar de vijf symbolen

De stad blijft ambitieus en wil in 2024 gaan voor vijf bijensymbolen door met nog meer acties ten voordele van de bijen uit te pakken. “We plannen op ‘t Hoge Water de uitbreiding van het ongerepte stukje Ruig Torhout”, aldus Elsie Desmet. “We voorzien tevens een nieuwe bijenwandelzoektocht, leggen onze parken bijenvriendelijk aan, enzovoort. We gaan er helemaal voor!”