Torhout beperkt einduur voor fuiven, zeker in tenten en openlucht

Torhout lanceert een nieuw fuifreglement. Fuiven in openlucht en in tenten, op één uitzondering per Torhoutse jeugdvereniging en per jaar na, mogen maar tot 1 uur in de vroege morgen meer duren. Fuiven in gebouwen, zoals in de stedelijke zaal De Mast, kunnen tot 5 uur in de ochtend hun gang gaan.

In mei werd de goedkeuring van het nieuwe fuifreglement nog uitgesteld na scherpe kritiek vanwege de oppositiepartijen Groen en N-VA. Maar nu kreeg de aangepaste tekst wél groen licht.

Aspecten van veilig fuiven staan in reglement

“Met het reglement willen we een duidelijk kader scheppen om fuiven veilig en volgens de regels van de kunst te laten verlopen”, aldus schepen van Jeugd Lieselotte Denolf (CD&V). “We willen een positief fuifklimaat creëren. Momenteel bestaat er geen algemeen reglement dat de verschillende aspecten van veilig fuiven bevat. De voorliggende tekst is vooral een bundeling van bestaande maatregelen en bevat informatie voor fuiven in het algemeen. Meer specifieke bepalingen rond fuiven in zaal De Mast staan in het gebruikersreglement voor die infrastructuur.”

Het fuifreglement werd opgemaakt door de diensten jeugd, sport en preventie na overleg met onder meer de politie, de brandweer, de jeugdraad en een aantal fuiforganisatoren.

Einduur varieert van 1 tot 5 uur in de morgen

Het richtinggevende einduur voor openlucht- en tentfuiven was oorspronkelijk op middernacht vastgelegd (te vroeg dus), maar wordt uiteindelijk 1 uur (nog te vroeg volgens de jeugd). Voor de andere fuiven zou 5 uur in de prille morgen moeten volstaan. Let wel: elke erkende Torhoutse jeugdvereniging heeft het recht om elk jaar één fuif met sluitingsuur 5 uur in een tent, het eigen lokaal of in openlucht te organiseren. Een uitzondering die door de jeugd geapprecieerd wordt.

Er mogen nooit meer dan 1,6 personen per vierkante meter voor een fuif toegelaten worden. Ook wordt het polsbandjessysteem met twee kleuren nauwkeurig beschreven om het alcoholgebruik enkel boven de 16 jaar toe te staan. Tegelijk wordt er gevraagd om gratis kraantjeswater te voorzien.

Herbruikbare bekers worden via een partner van het stadsbestuur tegen gunstige voorwaarden aangeboden. Wegwerpbekers mogen enkel gebruikt worden als minstens 98% ervan gescheiden ingezameld kan worden voor recyclage. Herbruikbare bekers worden dus aangemoedigd, maar zijn niet verplicht.

Fuifcheque van 200 euro voor Torhoutse jeugdverenigingen

“We zijn blij dat het einduur voor fuiven in tenten en openlucht met een uur verlaat is”, aldus Bavo Parmentier als spreekbuis van Groen. “Middernacht was in de huidige tijden echt wel veel te vroeg en totaal niet realistisch. Jongeren komen pas naar fuiven vanaf 22.30 à 23 uur. Ook zijn we blij dat er een fuifcheque door de stad toegekend wordt voor organiserende jeugdverenigingen van eigen bodem.”

Die fuifcheque bedraagt 200 euro, één keer per kalenderjaar en enkel voor erkende Torhoutse jeugdverenigingen. Hij is uitsluitend bruikbaar voor fuiven in zaal De Mast. Het huren van een derde van die zaal kost 230 euro, dus kunnen kleine fuiven plaatshebben met amper 30 euro kosten voor de gebruikte accommodatie.