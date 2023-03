Toren en kapel Sint-Janskerk in Anzegem open tijdens toonmoment

In januari 2021 startte de aannemer met de heropbouw van de toren, sacristie en het koor van de afgebrande Sint-Janskerk. De werken zijn voltooid en daarom zet de gemeente zaterdag 4 en zondag 5 maart de deuren open voor een toonmoment.

Het Anzegems gemeentebestuur is tevreden om het resultaat van de eerste fase van de restauratiewerken met de burgers te kunnen delen. “Voor de afwerking van de eerste fase van de restauratie dient de kapel nog te worden voorzien van vloeren, schilderwerken, aangepaste elektriciteitswerken en de voorziening van verwarming en ventilatie”, deelt schepen van Patrimonium en Financiën Louis Degroote (Samen één) mee. “Een overleg met de aangestelde architect, die ook het eerste deel van de restauratie onder zijn vleugels nam, is normaal voorzien in de loop van april 2023.”

Ook de overgang tussen de kapel en het schipdeel dient nog te worden afgewerkt. Dit zal gebeuren in overleg met de architect van de kapel en de architect die de binnentuin vorm zal geven. “Die binnentuin zal aangelegd worden in het schipdeel zelf”, vervolgt Degroote. “Er werden drie ontwerpers aangesteld die hun plannen kunnen opmaken en deze aan de gemeente en de overige leden van de jury op 20 maart 2023 zullen voorstellen.”