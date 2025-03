Tordale lanceert woonproject in Koekelare

De organisatie Tordale, die zich inzet voor jongeren en volwassenen met een ondersteuningsnood, breidt haar werking in Koekelare uit. Naast de bestaande dagbesteding in De Stip komt er een nieuw woonproject in het centrum van de gemeente.

De Stip biedt al enkele jaren dagondersteuning aan mensen met een kwetsbaarheid in en rond Koekelare. Tijdens gesprekken met cliënten en hun families bleek dat er een grote behoefte is aan een woonvorm waarin mensen samen kunnen leven met de nodige ondersteuning. “Enkele cliënten gaven aan dat ze in de toekomst graag in groep zouden wonen. Dit was voor ons het signaal om samen met hen en hun familie deze droom voort te onderzoeken”, vertelt Tim Vierstraete (39), teamcoach dagondersteuning.

Geschikte woning

Na enkele samenkomsten en gesprekken werd beslist om de stap te zetten en actief op zoek te gaan naar een geschikte woning. Toevallig kwam er net op dat moment een woning in de Brouwerijstraat te koop. “Deze ruime woning heeft heel wat potentieel en komt tegemoet aan enkele belangrijke wensen en voorwaarden die we op voorhand stelden: ze is centraal gelegen, heeft grote ruimtes, een mooie tuin en de mogelijkheid om individueel sanitair per cliënt te voorzien”, licht Tim voort toe.

Binnenkort zal deze woning dan ook plaats bieden aan een groepswoning voor acht bewoners en een aparte studio voor iemand die net dat tikkeltje meer zelfstandigheid aankan. “De werking van De Stip zelf blijft behouden in de vertrouwde pastoriewoning in de Kerkstraat”, benadrukt Tim.

Met deze uitbreiding wil Tordale een warme, huiselijke omgeving creëren waar mensen elkaar kunnen ondersteunen en samen een thuis bouwen. Het project past perfect binnen de bredere visie van de organisatie, waarbij op maat gemaakte woonoplossingen worden aangeboden die ervoor zorgen dat mensen met een ondersteuningsnood volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. “Inclusie betekent niet alleen aanwezig zijn, maar écht deel uitmaken van een gemeenschap”, vult Tim aan.

Huiselijke sfeer

De verbouwingen aan de woning starten in de loop van 2026, met als doel om in 2027 de eerste bewoners te verwelkomen. Tordale heeft de ambitie om van deze woning niet zomaar een verblijfplaats te maken, maar een echte thuis. “We willen een warme, huiselijke sfeer creëren waarin iedereen zich goed voelt. Wat begon als een idee, wordt nu werkelijkheid: een plek waar mensen elkaar ondersteunen en samen een hechte leefgroep vormen”, zegt Tim.

“De verbouwingen aan de woning starten in de loop van 2026”

Met dit initiatief onderstreept Tordale haar engagement om te blijven investeren in kwaliteitsvolle woonvormen die inspelen op de groeiende vraag naar kleinschalige, inclusieve wooninitiatieven. Dit woonproject betekent niet alleen een vooruitgang voor de toekomstige bewoners, maar ook voor de hele gemeenschap, die hierdoor nog meer betrokken wordt bij het ondersteunen van mensen met een zorgvraag.

Stipfestijn

De realisatie van dit woonproject vergt heel wat middelen en inzet. Daarom blijft Tordale inzetten op fondsenwerving en samenwerking met lokale partners. Daarnaast organiseert De Stip op vrijdag 4 april voor de derde keer het Stipfestijn in cc De Balluchon. Bezoekers kunnen er vanaf 18.30 uur genieten van een gezellige, warme sfeer en een heerlijke maaltijd. Op het menu staat beenham à volonté met groente- of fruitbuffet en frietjes, een vegetarische burger met dezelfde garnituur, of twee frikandellen met saus naar keuze en frietjes. De eerste twee gerechten kosten 22 euro, terwijl het frikandellenmenu verkrijgbaar is voor 12 euro. Tickets kunnen besteld worden via De Stip of via info@tordale.be. De opbrengst van het Stipfestijn wordt dit jaar gebruikt om een reisje te maken met de cliënten.

Wie meer wil weten over de werking van De Stip en het nieuwe woonproject, kan contact opnemen via 050 23 13 65 of info@tordale.be. Ook op Facebook blijft De Stip actief onder de naam ‘De Stip Koekelare Tordale’, waar updates en evenementen gedeeld worden.