Top’oVin en De Lovie vzw uit Poperinge slaan opnieuw de handen in elkaar met unieke picon

Top’oVin uit Proven en De Lovie vzw uit Poperinge brengen dit jaar opnieuw een limited edition uit van de drinkbare streekaperitief picon o’Vin. Samen zetten ze ook Studio Artîlerie, het kunsteneiland van De Lovie vzw, in de kijker. Kunstenaar Marc François leverde een nieuw, uniek etiket aan.

De Lovie vzw ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap in de ruime Westhoek. In het verleden werkten Top’oVin en De Lovie vzw al samen. De picon o’Vin werd geserveerd op het zomerterras van De Lovie. “Na onze samenwerking zochten we, samen met enkele medewerkers van De Lovie, naar een gezamenlijk inclusief project en dat werd gevonden met de creatie van een uniek etiket voor de picon o’Vin van Top’oVin. ”, zegt zaakvoerder Kristof Top van Top’oVin uit Proven.

Een kunstwerk van Marc François prijkte vorig jaar op de limited edition flessen en ook dit jaar werd één van zijn werken gekozen. “De drinkklare streekaperitief picon o’Vin van Top’oVin is opnieuw verkrijgbaar in een kunstige uitgave. Het gaat opnieuw over een limited edition. Het is de bedoeling dat we elk jaar een nieuw en ander kunstwerk van De Lovie op de fles zetten”, zegt Kristof.

Bistro Mexicano

“De picon o’Vin is onveranderd, enkel het etiket is veranderd. Kunstenaar Marc François van Studio Artîlerie, het kunsteneiland van De Lovie vzw, creëerde een uniek ontwerp voor het etiket op de fles. Het kunstwerk kreeg de naam ‘Bistro Mexicano’. Zijn werk sprong eruit door de prachtige kleuren die hij heeft gebruikt.”

De picon kan je proeven in het theesalon en is ook verkrijgbaar in de geschenkenwinkel Jules & Jolies op het kasteelpark. Openingsuren Jules & Jolies: van woensdag tot en met zaterdag van 14 tot 18 uur.