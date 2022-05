Top’oVin en De Lovie vzw uit Poperinge slaan handen in elkaar met unieke picon

Top’oVin en De Lovie vzw zetten samen Studio Artîlerie, het kunsteneiland van De Lovie vzw, in de kijker. Zaakvoerder Kristof Top uit Proven lanceert 1.500 limited edition-flessen van zijn drinkklare picon o’Vin. Kunstenaar Marc François leverde het uniek etiket aan.

De Lovie vzw ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap in de ruime Westhoek. “Vorig jaar werkte Top’oVin al samen met De Lovie vzw. Onze picon o’Vin werd toen ook geserveerd op hun zomerterras. Na onze samenwerking zochten we, samen met enkele medewerkers van De Lovie, naar een gezamenlijk inclusief project”, zegt zaakvoerder Kristof Top van Top’oVin.

Ondergaande zon

Het idee rijpte om een uniek etiket te creëren voor de picon o’Vin van Top’oVin. “Onze picon o’Vin is bekend in de streek. Het etiket zouden we laten ontwerpen door de kunstenaars van ‘Studio Artîlerie’. Voor de kunstenaars was dit uiteraard een hele uitdaging om iets concreets te ontwerpen”, vertelt Kristof.

“Na vele mooie ontwerpen werd het kunstwerk ‘De ondergaande zon’ van Marc François gekozen. De bedoeling van deze samenwerking is om het kunsteneiland ‘Studio Artîlerie’ van De Lovie eens in de kijker te zetten en dit met een lokaal product zoals o’Vin.”

“Door deze limited edition-flessen kunnen klanten ook meegenieten van de werken van de kunstenaars van De Lovie. We kozen voor een limited edition, zo’n 1.500 flessen, omdat we er waarschijnlijk een traditie van zullen maken om regelmatig een kunstwerk van ‘Studio Artîlerie’ onder de aandacht te brengen.”

(LBR)