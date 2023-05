Tope Sterk(er) fietst opnieuw voor Kom op tegen Kanker: “Met succes het startbedrag van 11.000 euro ingezameld”

Een jaar lang hebben ze activiteiten georganiseerd en sponsors aangesproken, met als doel 11.000 euro bijeen te krijgen voor de fietsactie van Kom op tegen Kanker. Het beoogde bedrag werd behaald, dus mag het fietsteam Tope Sterk(er) tijdens het weekend van Hemelvaart meefietsen met de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker.

Tope Sterk(er) is een groep collega’s van gemeente en OCMW Oostkamp die in 2018 voor het eerst aan de start kwam van de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker. En dat dankzij de steun van vrienden, familie en de vele collega’s van verschillende diensten die enthousiast hun acties steunden. Zowel de renners als het ondersteunende team zijn overtuigd dat ze er vol voor moeten blijven gaan om het kankeronderzoek te ondersteunen. Het fietsteam Tope Sterk(er) heeft ook dit jaar het beoogde startbedrag behaald.

“Tope Sterk(er) is ook een mooie manier om collega’s als vrienden te leren kennen”

“We doen dit door verschillende acties, waaronder bijvoorbeeld ons jaarlijks spaghettifestijn. We worden daarbij zeer goed ondersteund door enkele dames uit het bureau van Oostcampus. En net als alle verenigingen van Oostkamp mogen we genieten van de hartelijke steun van het voltallig Oostkamps gemeentebestuur. Iedereen die dat wenst, kan via de website van 1.000 km voor Kom op tegen Kanker, ons team financieel sponsoren of onze acties ondersteunen”, aldus Hans Verstraete.

Nieuwe outfit

“Ondertussen haalden we opnieuw 11.000 euro startgeld op voor de editie 2023, en staan we met een nagelnieuwe wieleroutfit aan de start. Door omstandigheden kan ik dit jaar niet meefietsen, maar ik ben heel tevreden dat een oudgediende van de gemeente, Manu Talloen, dit van mij over kan nemen. We zijn heel tevreden met zijn keuze en kunnen nog altijd medewerkers en renners uit de personeelsgroep gebruiken. Dit jaar hoop ik te kunnen genieten aan de zijlijn van deze schitterende vierdaagse”, vervolgt Hans.

“Tope Sterk(er) is ook een mooie manier om collega’s als vrienden te leren kennen. Het warme gevoel, de voldoening, de blije mensen met hetzelfde doel. We willen leven in een wereld zonder kanker. Maar ik ben ervan overtuigd dat heel wat soorten kankers voor een belangrijk stuk aan de mensheid te danken zijn. Daarom mogen we niet vergeten om wat milder te zijn voor de natuur en de gezondheid van iedereen”, besluit Hans.

(GST)