Topchef Tim Boury zet zich in voor mensen zonder thuis… en gaat soep koken

Het netwerk Hartelijke Plekken Roeselare helpt mensen die het niet breed hebben. Bij verschillende handelaars in onze stad kunnen ze gratis terecht voor kleine, uitgestelde diensten. Niemand minder dan sterrenchef Tim Boury wordt peter van het project. Om dak- en thuisloosheid onder de aandacht te brengen, wordt er een ‘sleepout’ onder de blote hemel georganiseerd.

Het project Hartelijke Plekken van de vzw Enchanté telt 25 handelaars in Roeselare. Geëngageerde handelaars nodigen hun bezoekers uit om iemand te trakteren die het minder goed heeft op bijvoorbeeld een koffie of een warme maaltijd. Uit solidariteit met mensen zonder een permanente woning of thuis wordt in de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 maart een sleepout georganiseerd op het Muntplein. Door zelf een nachtje onder de blote hemel te slapen, wordt aandacht gevraagd voor mensen die de keuze niet hebben tussen een bed en de straat.

Op het programma, dat start om 19 uur, staan Radio Enchanté en diverse randanimatie. Onder begeleiding van Jazzavan is er radio, warme getuigenissen, akoestisch optredens, … Iedereen die wil, kan een hartelijke plaat aanvragen. Om 22 uur eindigt het avondprogramma en wordt de nachtrust van de omgeving gerespecteerd. Na een nacht onder de sterren wordt zaterdag afgesloten met een ontbijt.

Soep van Boury

Hartelijke sterrenchef Tim Boury, van het driesterrenrestaurant Boury, zet zijn schouders mee onder het project. Hij neemt het peterschap van Hartelijke Plekken Roeselare op zich. De soep, die geserveerd wordt op de sleepout, zal uit zijn keuken komen.

“Al heel mijn leven heb ik het geluk gehad veel kansen te hebben gekregen”, aldus Tim Boury. “Een mooie kindertijd, de vrijheid om mijn beroep te kiezen, een vrouw en twee prachtige kinderen, … Ik besef heel goed dat niet iedereen evenveel geluk heeft gehad en, om gelijk welke reden, soms een duwtje in de rug kan gebruiken. Als ambassadeur van Hartelijke Plekken probeer ik de mensen die in de samenleving minder aan bod komen, te ondersteunen. Daarnaast wil ik ook anderen aanzetten hetzelfde te doen, elk op hun eigen manier.”

Ook jij kan helpen

Wil je meedoen met de sleepout? Schrijf je dan in voor maandag 20 maart. Kijk op enchantevzw.be of stuur een e-mail naar hartelijkeplekkenroeselare@enchantevzw.be.

Kan je er niet bijzijn, maar wil je het netwerk Hartelijke Plekken Roeselare steunen? Schrijf dan over via het rekeningnummer BE56 8939 4407 4288 met als mededeling ‘Sleepout Roeselare’. Het geld gaat naar de Roeselaarse handelaars die zo extra uitgestelde diensten kunnen aanbieden aan wie er nood aan heeft.