Toontjesloop, barbecue, Zotte Maandagstoet én Margriet Hermans op kermis Sint-Juliaan

Met de Toontjesloop, schlageravond, kermisquiz en barbecue haalt Kermiscomité Sint-Juliaan (Langemark) alle traditionele ingrediënten uit de kast voor een spetterende kermis van 7 tot 10 juli. De Zotte Maandagstoet sluit traditiegetrouw de kermis af, al is het ook voor het kermiscomité afwachten hoe die eruit zal zien. “Het is elk jaar een verrassing wie er zal op afkomen”, zegt voorzitter Stephanie Jonckheere.

Het Kermiscomité van Sint-Juliaan stond vorig jaar voor een stevige uitdaging: voor de eerste keer een kermis organiseren na de covidcrisis en zonder de in 2021 overleden voorzitter Jean-Marie Carpentier. “We hebben vorige editie een heel goede en mooie kermis gehad”, zegt Stephanie Jonckheere, die de fakkel als voorzitter overnam.

“Het was genieten van een kermis zoals we deze voor corona kenden: elkaar weer kunnen ontmoeten en genieten zonder beperkingen en regels. Je voelde dat de mensen er nood aan hadden. Er was heel veel volk op de been en een heel gezellige sfeer. Het was een kermis met heel veel mooie momenten waar Jean-Marie met regelmaat genoemd werd. Hij was aanwezig in het hart van ons allemaal.”

Gevarieerd programma

Ook dit jaar pakt het kermiscomité uit met een goed gevuld progamma van vrijdag tot en met maandag. “Starten doen we op vrijdag met de Toontjesloop en op zaterdag hebben we de 31ste Grote Prijs J-M Carpentier. Deze wielerwedstrijd ziet er dit jaar iets anders uit: iedereen kan deelnemen in drie categorieën, dorpsgenoten of mensen van buiten Sint-Juliaan”, vervolgt Stephanie.

“Zaterdagavond kan er gezongen en gedanst worden op onze schlageravond met Ive Réraerts, Yves Segers en Margriet Hermans. Op zondag kunnen we ons buikje vullen tijdens de barbecue met heel wat randanimatie voor de kinderen om ‘s avonds ons hoofd te breken in ‘Sint-Juliaan Kwist’.”

Ludieke stoet

Op maandag is er opnieuw een animatiemiddag voor senioren en kinderen, maar de apotheose van de kermis is al decennia de Zotte Maandagstoet. “Dat is een stoet gemaakt door mensen van Sint-Juliaan. Iedereen met een leuk idee kan deelnemen. Soms te voet, per fiets, auto, tractor met kar … Je bedenkt het maar. We hadden vorig jaar een 20-tal groepen, soms iemand alleen, een klein groepje en grote groepen met tractor en wagen.”

“Het is elk jaar een verrassing wie er zal op afkomen. Vooraf inschrijven is niet nodig en er is ook geen thema. Maar ik heb hier en daar al enkele leuke dingen horen waaien. De reuzen van Sint-Juliaan sluiten de stoet af. Achteraf feesten we verder tijdens de Zotte Maandag Party. Bij zonsondergang mag het vuurwerk zeker niet ontbreken!”

Eerbetoon

Voor Sint-Juliaan is de kermis een van de hoogtepunten van het jaar. “Sint-Juliaan is niet zo groot. Maar ons dorp leeft”, zegt Stephanie. “Er is van alles te doen. De kermis brengt hier iedereen op de been, jong en minder jong zijn er graag bij. Iedereen kent elkaar. Er is een heel gezellige sfeer! Een heel gedreven team van het kermiscomité en heel veel enthousiaste mensen die willen bijspringen maken dit mogelijk.”

Die verbondenheid weerspiegelt zich ook in het eerbetoon voor Jean-Marie Carpentier. “We willen net als vorig jaar opnieuw samen met het kermiscomité, met Jean-Maries vrouw en kinderen en vrienden van het Kermiscomité Jean-Marie eren. We gaan samen naar Jean-Marie voor de kermis begint om te klinken op een goeie kermis”, besluit Stephanie.