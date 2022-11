‘Toontjeshuis’ komt er toch niet

In de Spaarwegel was er een ‘Toontjeshuis’ gepland. Maar, wegens gebrek aan belangstelling van mensen uit de juiste doelgroep, komt dat er nu niet.

In een dergelijke woning kunnen personen met een beperking een eigen ‘thuis’ vinden. Het project zou worden opgezet door de persoon met een handicap en zijn mantelzorgers, een voor dat doel opgerichte bouwmaatschappij en De Lovie vzw.

Gebrek aan belangstelling

“De gemeente Vleteren had voor het project 200.000 euro aan de kant gezet voor de aankoop van de bouwgrond, maar alles werd nu afgevoerd door De Lovie. Blijkbaar is er een gebrek aan belangstelling”, zegt burgemeester Stephan Mourisse (LVP) van Vleteren.

In Vlaanderen wachten meer dan 10.000 mensen op gepaste zorg en ondersteuning, waarvan 65 procent al langer dan twee jaar. Op deze vraag wil Toontjeshuis graag een antwoord bieden.

Eventuele kandidaat-bewoners krijgen momenteel het nodige budget niet

Veronique Minsaert, die het project begeleidt vanuit De Lovie vzw: “Helaas ligt het niet zo eenvoudig. Het probleem is niet dat er geen interesse was, want die was er wel, maar helaas zijn er op dit moment geen mogelijkheden voor deze personen. De mensen die nu hun persoonsvolgend budget krijgen, zijn de mensen met een erg grote ondersteuningsvraag. Dat zijn niet de mensen die in een Toontjeshuis kunnen wonen, zij hebben eenvoudigweg te veel ondersteuning, zorg en nabijheid nodig.”

Geen budget

“Wie wel in een Toontjeshuis zou kunnen wonen, krijgt momenteel het nodige budget niet. Er zijn dus op vandaag geen middelen om de werking uit te bouwen. Dat is een schrijnend probleem dat verder gaat dan ‘er is geen interesse’”, aldus nog Veronique Minsaert. “Wij geloofden erg in dit project en hebben er heel veel energie in gestopt om van het Toontjeshuis Vleteren een succesverhaal te maken. Helaas hebben de wachtlijsten (op een persoonsvolgend budget) het verhaal naar een einde gebracht.”