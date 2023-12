Toon van Moerbeke: “Voer blauwe zone in Sint-Andries nu al in”

“Als de Stad Brugge nu al een blauwe zone invoert in Sint-Andries, creëert ze goodwill in de buurt”, zegt buurtbewoner Toon Van Moerbeke. Deze tegenstander van het nieuwe stadion ging op onze vraag een verbaal steekspel aan met volbloed Clubsupporter Francis Vandewalle.

“Ben je voor het nieuwe Clubstadion weggevlucht uit Sint-Andries?” vraagt gewezen verzekeringsmakelaar Toon Van Moerbeke (68) lachend aan bankier op rust Francis Vandewalle (61), die de Hermitagewijk inruilde voor een huis in Varsenare.

De Clubsupporter reageert gevat: “Ik heb spijt dat we weg zijn uit Sint-Andries, maar bouwgrond is nog betaalbaar in Varsenare. Het doet raar dat ik mezelf geen Bruggeling meer mag noemen. Sint-Andries ademt voetbal uit, het stadion was er al in 1975, voor er sprake was van een woonwijk.”

Wat is uw voornaamste bezwaar tegen een nieuw Clubstadion?

Toon: “Alles staat en valt met de mobiliteit en de veiligheid. In 1996 beloofde schepen Dirk De fauw dat er, bij de uitbreiding van Olympia, een blauwe zone zou worden ingesteld, zodat het wildparkeren en de hinder opgelost werden. 27 jaar later heeft de buurt rond Jan Breydel nog altijd geen blauwe zone.”

Wildparkeerders

“De politie verbaliseert zelfs de wildparkeerders niet! Bewijs dat het mobiliteitsplan van Club kan werken door nu al een blauwe, tevens veiligheidszone in te voeren. Als je het niet kunt doen voor 23.000 toeschouwers, dan zeker niet voor 40.000! Dat plan is window dressing! Je denkt toch niet dat de Clubfans zich aan een ketting naar het stadion laten voeren!”

Francis: “Ik voel geen strop rond mijn nek en geloof in het plan. Dat staat of valt met de randparkings. Nu kun je het nog niet invoeren, want het nieuwe stadion voorziet een parking voor 3.600 auto’s en 4.400 fietsen. Inclusief locker om je regenjas in op te bergen. Zelf ga ik in weer en wind naar het stadion. Het plan vergt wel een mentaliteitswijziging van de voetbalsupporters. Club wil hen met incentives in timeslots vanop de randparkings met shuttlebusjes lokken.”

Randparkings

Toon: “Er zijn nu al twee uren lange files in de Langemolenstraat, ’t zal nog verergeren, als de stewards al die combitickets moeten checken. Burgemeester Dirk De fauw moest in de gemeenteraad toegeven dat Club nog geen huurcontracten afgesloten heeft met de eigenaars van de sites waar er randparkings zullen worden ingericht. Zal Interparking aan shoppers en toeristen zeggen dat ze de parking aan ’t station niet in mogen, omdat die gereserveerd is voor voetbalfans?”

Francis: “Voorbeelden uit het buitenland bewijzen dat het wel kan. In het Britse Leicester zijn er geen parkings rondom het stadion, de supporters komen te voet of per shuttlebussen. De politie zal nauwgezet moeten toezien op het naleven van de toekomstige blauwe zone.”

Voortschrijdend inzicht

Toon: “In 2013 zei Clubvoorzitter Bart Verhaeghe dat hij Jan Breydel wou verlaten om de woonfunctie terug te geven aan de buurt…”

Francis: “De drie plannen voor een voetbalstadion in de groene Brugse rand zijn afgevoerd na een juridische strijd van natuurverenigingen. Teruggeven? Olympia was in 1975 een stadion voor 32.000 toeschouwers. Dat zijn er amper 8.000 minder. Pas vele jaren later werd de maximumcapaciteit in Jan Breydel teruggeschroefd, omdat de veiligheidsmaatregelen strenger werden. Er is bij politici en in de voetbalwereld een voortschrijdend inzicht.”

Krijgt Sint-Andries een mooi stadspark? Of de buren een lelijke muur, vlakbij hun tuin?

Toon: “De huizen in de l van de Langemolenstraat en de Doornstraat zullen geconfronteerd worden met een 47 meter hoge muur, op 50 à 70 meter van hun tuin. Dat is half zo hoog als de Brugse Halletoren!”

Francis: “Een bomenrij zal het zicht op het stadion deels verstoppen. De afstand is meer dan honderd meter naar het dak van het nieuwe stadion. Er zal veel minder lawaai- en visuele hinder zijn, omdat het dak deels afgesloten wordt. De meeste hinder voor de mensen ’s avonds is door de jeugdtrainingen. Die verdwijnen. Er zal dus slechts om de twee weken een match zijn, los van de Europese wedstrijden.”

Schade

Toon: “Ik dien opnieuw bezwaar in, zodra Vlaanderen een omgevingsvergunning uitreikt. Ik zal mijn buren aanraden om preventief een plaatsbeschrijving van hun huizen op te opmaken. Zo’n werf zal schade veroorzaken. Uit respect voor de buren moet de inplanting verder van de huizen.”