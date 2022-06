Tony wandelt voor 35ste keer de Hallebedevaart: “Ieder jaar zeg ik dat het de laatste keer is, maar telkens ga ik bij het zien van de inschrijvingsbrief toch overstag”

Op vrijdag 3 juni trok de Confrerie O.-L.-Vrouw van Halle-Wakken met een groep van 27 wandelaars terug op bedevaart naar Halle. Het was de eerste keer sinds corona dat er opnieuw en groupe richting Vlaams-Brabant gewandeld kon worden. Ook Tony Levrau (52) was er opnieuw bij. En dat al voor de 35ste keer. Levrau werd daarvoor zelfs in de bloemetjes gezet door EH Raymond Decoster, gewezen deken uit Halle.

Het was door corona al twee jaar geleden dat hij nog eens richting Halle wandelde, maar vorige week vrijdag tekende Tony terug present bij de start in Wakken. “Mijn eerste deelname was 37 jaar geleden. Sindsdien wandelde ik al elk jaar mee”, vertelt hij. “Ieder jaar zeg ik dat het de laatste is, maar eens ik dan de inschrijvingsbrief in de bus krijg begin ik te twijfelen en ga ik uiteindelijk toch overstag. Ik vind het gewoon erg leuk om er met de groep op uit te trekken. Ook de factor geloof speelt wel een beetje, maar het is vooral de sfeer onderweg die me zo aanspreekt. Het is speciaal om mee te maken.”

Nochtans lijkt een kleine 80 kilometer stappen geen evidentie. “Het is inderdaad wel lastig”, geeft Tony toe. “We vertrekken telkens heel vroeg in de ochtend en hoe je het ook draait of keert: als je 80 kilometer stapt, komt er sowieso spierpijn bij kijken.” Trainen doet Tony evenwel niet. “Ik werk in de bouw, dus ik ben overdag wel fysiek bezig, maar het is niet dat ik specifiek ga wandelen. Dit jaar ben ik zelfs vertrokken met nieuwe wandelschoenen die nog maar pas uit de doos kwamen.”

In totaal was de groep dit jaar zo’n 30 uur onderweg. “Al zitten daar natuurlijk ook pauzes en wat nachtrust tussen. De eerste dag stapten we van 3.30 uur tot 20.30 uur, waarna we ergens overnachtten en de volgende ochtend om 5 uur vertrokken voor de laatste twaalf kilometer.” Eens aangekomen werd Tony zowaar gehuldigd door deken EH Raymond Decoster. “Toch een mooi moment, want je wordt dan naar voor geroepen in de mis en krijgt heel wat applaus”, aldus Tony. En nog denkt hij trouwens niet aan stoppen. “Ik zou graag de vijftig edities halen”, klinkt het. “Dan ben ik 67, wat op zich nog steeds niet heel oud is, en dan zien we wel”. (TM)