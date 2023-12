Tonny’s speelgoedinzamelactie is een groot succes: “Er is nog steeds plaats voor solidariteit”

De speelgoedinzamelactie van Tonny Smagge uit Vosseslag werd een succes. “Veel mensen hebben hun goed hart getoond”, aldus Tonny, die zondag al een eerste lading speelgoed meegaf met vzw Kansarmen Wenduine.

Naast een berg speelgoed, knuffels, boekjes en gezelschapsspellen werd ook een lading warme wintersjaals gedoneerd. “Die heb ik gekregen van een kledingzaak in Wenduine die stopt. Gelukkig maar dat er in onze huidige wegwerpmaatschappij toch nog steeds plaats is voor solidariteit onder de mensen. We kunnen hier een pak kinderen blij mee maken die anders misschien geen bezoek zouden krijgen van Sinterklaas”, aldus Tonny, die nog even doorgaat met de actie. “Ik kreeg ook al spontaan hulp aangeboden bij het inzamelen.”